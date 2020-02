Ștefan Mandachi explică ce costuri are un angajator român să angajeze un muncitor străin: E mult mai ieftin și rămâi cu bani dacă lucrezi cu români, dar de unde să-i luăm?

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, devenit cunoscut după ce a construit primul metru de autostradă din Moldova, explică într-o postare pe Facebook care sunt costurile unei companii pentru aducerea unor angajați străini, în contextul comentariilor că pentru patronii români este mai ieftin să aducă muncitori din Sri Lanka, de exemplu, pe care îi plătesc puțin. "Evident că îmi doresc să lucrez cu români, e mult mai ieftin și rămân cu bani. (...) Dar de unde să-i luăm dacă statul român i-a alungat și acum ne pune bir ca să nu-i putem recupera și repatria?", spune Mandachi.

Într-o lungă postare pe Facebook, pe care o ilustrează cu fotografia celebrului John Wayne și cu citatul "Viața e grea; mai ales dacă ești prost", omul de afaceri Ștefan Mandachi le răspunde celor care îi critică pe patronii români, inclusiv pe el, că le oferă salarii mici singalezilor.

Mandachi explică ce costuri are o companie românească pentru a aduce "un singur cetățean":

"1. intermedierea, care poate varia între 1.400 euro și 2.500 euro

2. costul propriului angajat care se ocupă de recrutare (selecția consumă uriașe cantități de timp pentru resursele umane, care lucrează pe bani, nu pe surcele)

3. închiriere apartament + utilități 400 euro/ lună (eu atât plătesc pentru ei în Brașov, dar pot sta mai mulți în el)

4. taxă permis ședere la imigrări, 100 euro (numai când știi că trebuie să suni la ”imigrări”, te apucă transpirațiile)

5. aviz de muncă de la imigrări, 100 euro

6. avion, 500 europeni

7. training pentru că nu cunosc o boabă de română

8. acomodare, etc".

"Evident că îmi doresc să lucrez cu români. E mult mai ieftin și rămân cu bani. Toate liniuțele de mai sus nu se aplică dacă lucrezi cu români. Dar de unde să-i luăm dacă Statul român i-a alungat și acum ne pune bir ca să nu-i putem recupera și repatria? Dacă Statul ar introduce o politică națională de repatriere, banii ăștia ar putea ajunge tot la români. E stresant și complicat să integrezi un străin să lucreze printre români", afirmă Ștefan Mandachi.

El spune că îl înțelege și pe patronul din Ditrău, pe care luni l-au sunat avocații săi pentru a stabili cum fac cu transferul celor doi brutari singalezi.

"Omul nu mai vrea să renunțe la oamenii lui. Trece și el prin chinurile clasice ale angajatorului român: se trezește că n-are cu cine lucra. Vede și el în ce hal au adus toate guvernele piața forței de muncă din România. Eu din vreo 600 angajați, am doar trei srilankezi, care lucrează în Brașov. Nu-i cunosc încă. N-am ajuns în Brașov de aproape un an. Știți de ce? Pentru că am îmbătrânit pe drumul dinspre Bacău-Onești-Brașov cu 40 km/h, printre văi, dealuri și curbe. Da, știu că asta nu mai contează", încheie Mandachi.