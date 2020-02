​VIDEO Rareș Bogdan, către liberali: Vom câștiga localele. Gabriela Firea va fi fără probleme bătută, Clotilde Armand, o glumă pe care candidatul liberal o va spulbera

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan se declară convins că PNL va câștiga alegerile locale în București, dacă se mobilizează, el afirmând că Gabriela Firea "va fi fără probleme bătută", iar Clotilde Armand, candidatul USR la Primăria Sectorului 1, "este o glumă" pe care candidatul liberal "o va spulbera".

Rareș Bogdan a spus, duminică, la Reuniunea Comitetului de coordonare al PNL Sector 2, că PNL este în creștere în toată țara, având un grad de favorabilitate de peste 40%, fără precedent în ultimii ani pentru un partid de dreapta, iar liberalii trebuie doar să se concentreze și să se mobilizeze.

El s-a declarat convins că Gabriela Firea "va fi fără probleme bătută”, iar despre Clotilde Armand, candidatul USR la Primăria Sectorului 1, a spus că este "o glumă”.

"Să aveți încredere că vom câștiga localele și vom opri guvernarea înfiorătoare a Bucureștiului, o guvernare de stânga de 12 ani, o guvernare care a plasat România in topul de pe urmă al țărilor UE (...) Cred că doar trebuie să vă mobilizați pentru câștigarea alegerilor locale. (...) Cred că la sfârșitul lunii iunie vom spune că avem aceste sectoare, că avem Primăria Capitalei. Cred că Gabriela Firea va fi fără probleme bătută, chiar dacă astăzi pare că încă are rezidual ceva încredere. Va fi bătută în momentul campaniei, ea doar va scădea în următoarele luni de zile. Cât despre candidaţii din Bucureşti, la Sectorul 1 nu are nicio şansă nici Tudorache, iar Clotilde Armand este o glumă. Din punctul meu de vedere, candidatul liberal o va spulbera”, a afirmat Rareş Bogdan. El a continuat spunând că la Sectorul 2 lucrurile sunt simple, iar PNL "a câştigat deja”, Sectorul 4 va fi câștigat tot de candidatul liberal, la sectorul 5 "PNL va câştiga en fanfare", iar la Sectorul 6 "Mutu ar fi bine să se mute undeva în afara Bucureştiului pentru că şi-a bătut joc complet de acel sector".

"Dacă nu câştigăm Bucureştiul şi sectoarele Bucureştiului, la nivelul presei şi la nivelul imaginii publice vom fi extrem, extrem de afectaţi", a adăugat europarlamentarul PNL.