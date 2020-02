Noi dezvăluiri legate de cazul epavei cu oi: Numărul de animale de pe navă era mai mare decât cel declarat în acte

Reprezentanții societății care se ocupă de scoaterea epavei din Portul Midia au venit sâmbătă cu noi precizări, după ce operațiunea a fost întreruptă de ruperea cablurilor macaralei. Aceștia spun că spirele cablurilor s-au rupt după ce bordul epavei a cedat, în momentul în care macaraua încerca să aducă nava la verticală.„Cablurile s-au rupt din cauza a ceea ce s-a întâmplat pe puntea navei. Puntea navei a cedat și atunci a fost tensiune suplimentară asupra celorlalte puncte, ocheții și grinzile sudate, care au dat un șoc în cablu. Și atunci, din cauza acestui șoc, s-au desprins aceste spire și s-a oprit operațiunea. Cauza a fost ruperea bordajului navei care a dat un șoc în cabluri. Cablurile erau dimensionate pentru sarcina preluată, în planul de ridicare agreat cu autoritățile, sarcina la care s-a estimat că va fi încărcată macaraua era de 800 de tone, iar la momentul desprinderii spirelor, s-a înregistrat tensiunea în cabluri de 1.380 de tone forță”, a declarat Alin Vintilă, reprezentantul societății care se ocupă de ranfluarea navei.La rândul său, șeful societății care se ocupă de ranfulare spune clar că „ există clar o încărcătură mult mai mare de peste 14.000 de oi”.„În timpul operațiunilor, scafandrii au intrat în navă. Am găsit punți suplimentare. Aceste punți suplimentare au și încărcătură de animale la bord. Am cerut imediat Cargoplanul depus la Căpitănie. Este foarte clar că aceste punți nu au fost incluse în Cargoplan. Sunt punți nedeclarate. Există clar o încărcătură mult mai mare de peste 14.000 de oi. Trebuie să reconsiderăm configurația cablurilor”, a declarat Gabriel Comănescu, șeful firmei de ranfulare.Operațiunea de scoatere a epavei pline cu oi din Portul Midia s-a oprit, la două ore de la începerea lucrărilor, după ce cablurile de ridicare a navei au cedat din cauza greutății. Scoaterea navei era programată să se realizeze de o macara gigant de 1.800 de tone, adusă în Portul Midia, iar pentru susținere au fost sudate grinzi suplimentare de întărire a bordajului epavei. O navă sub pavilion Palau, care avea la bord 14.600 de oi, s-a răsturnat în Portul Midia pe 24 noiembrie 2019.Autoritățile au reușit să salveze doar 254 de animale. După producerea tragediei, mai multe organizații internaționale de protecție a animalelor au protestat față de exportul de animale vii iar subiectul a făcut înconjurul presei internaționale, fiind dezbătut și în Parlamentul European.