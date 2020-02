Belarus, motanul cu strabism devenit vedetă pe Instagram, ajută la strângerea de fonduri pentru animale fără adăpost

Belarus are peste 250.000 de fani pe plaforma de socializare online Instagram și faima sa continuă să sporească. Motanul suferă de strabism, însă această boală a ochilor nu provoacă dureri și nici alte complicații, iar vederea sa nu este afectată.Belarus a fost adoptat în 2018, pe când avea un an, de Rachel, iar în prezent este celebru pentru năzbâtiile sale. Este un motan foarte activ și curios.Lui Belarus îi place să fie în centrul atenției, ceea ce face din el un star perfect al rețelei Instagram. Motanul are conturi și pe Facebook și pe YouTube, potrivit boredpanda.com.Stăpâna lui se foloseşte de celebritatea acestuia pentru a strânge fonduri în beneficiul adăpostului de animale din San Francisco, SUA, de unde l-a adoptat pe motan. Astfel, în 2019, Rachel a putut să doneze suma de 4.000 de dolari strânsă în urma mai multor campanii.