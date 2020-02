Președintele Consiliului European face trimitere la Monty Python, în prima zi după Brexit: ”Always look at the bright side of life”

Always look on the bright side! #SaturdayMood - a tribute to the late Terry Jones #MontyPython pic.twitter.com/wB6hsj2y9P — Charles Michel (@eucopresident) February 1, 2020

This video was displayed this morning in the Dover cliffs in England. British war veterans talk sadly about #Brexit and what leaving the EU means for them... pic.twitter.com/UAo1MWngeb — David Vidal Sans (@DavidVidalSans) January 31, 2020

"Priveşte mereu partea frumoasă a vieții", a scris oficialul european pe contul său de twitter, referindu-se la cântecul cu care se termină filmul din 1979. Secvența celebră la care face trimitere Michel este o parodie a scenei crucificării și înfățișează un grup de condamnaţi la moarte, răstigniți pe cruce, care cântă ”Always look on the bright side of life” și fluieră, cu voioșie.Mesajul este însoțit de o fotografie cu cheiul Doverului şi cu melodia respectivă. ”Stare de spirit într-o zi de sâmbătă. Omagiu adus lui Terry Jones”, a comentat președintele CE, amintind de regizorul filmului şi actorul din grupul Monty Phyton, care a murit la 21 ianuarie, la vârsta de 77 de ani.La acest mesaj ușor ironic, oficialul european a adăugat însă inimioare și steagurile Marii Britanii și ale UE, transmițând că relația de iubire dintre cele două părți va continua, în ciuda Brexit-ului.Gestul său este o replică la mesaje similare transmise de britanici, tot pe fundalul stâncilor de la cheiul Dover, cel mai apropiat punct între insula britanică și UE.