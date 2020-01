Scandalul construirii unui bloc pe rămășițele Cetății Tomis - Primarul Constanței: Am respectat cu sfinţenie tot ce spune legea / Nu este încălcată nicio virgulă

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, susține că autorizaţia emisă de administraţia locală pentru blocul din zona veche a orașului este legală, investitorul obţinând toate avizele necesare, inclusiv de la Ministerul Culturii. Construirea blocului cu patru etaje, peste vestigiile cetății antice Tomis, a provocat revolta unor localnici, după ce tone de pământ pline cu piese arheologice au fost excavate din acel loc și aruncate pe un câmp de la marginea orașului, fără ca vreun arheolog să supravegheze lucrările.

"Până în momentul semnării autorizaţiei de construire, nu există nicio fisură, nicio fractură, nicio virgulă încălcată, nu există nicio favoare pe care eu sau oricine din echipa mea să o fi făcut investitorului. (...) M-am bucurat că are avizul forului suprem, Ministerul Culturii. Noi am respectat cu sfinţenie tot ce spune legea, ba mai mult, am cerut ca avizul Ministerului Culturii să fie ştampilat pe fiecare pagină", a susținut Făgădău, într-o conferinţă de presă, scrie Agerpres.





Potrivit acestuia, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) actual al zonei peninsulare a Constanţei a fost făcut în anul 2003 şi prevede "accent vertical".





"În 2003, arhitectul Dorin Ştefan a elaborat PUZ Peninsulă. Acest PUZ prevede accent vertical; în zona aceasta, un imobil P+8 sau mai înalt, asta prevede începând din 2003 PUZ-ul pentru zona istorică. (...) Întrucât PUZ-ul prevedea accent vertical pentru această zonă, P+8, noi am făcut o interpretare în cadrul comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului şi am spus că întrucât este la graniţă cu steluţa desenată (conform hărţii prezentate de primar - n.r.) de Dorin Ştefan, este maxim P+4. Cu alte cuvinte, de la dorinţa investitorului de a fi P+8, noi l-am pus la P+4. Mai mult, i-am impus aşa cum prevede PUZ-ul elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, care a fost elaborat după un parcurs de câţiva ani", a mai susținut primarul.





Decebal Făgădău a adăugat că, după ce a intrat în vigoare hotărârea de aprobare a PUZ-ului, în 2018, investitorul a depus actele pentru certificatul de urbanism, pe care l-a obţinut pe 6 decembrie 2018, după care acesta a obţinut de la instituţiile abilitate alte avize necesare, pe 18 septembrie 2019 obţinând autorizaţia de construire.





Primarul Constanţei a mai spus că, în situaţia în care instanţa de judecată va decide sistarea definitivă a lucrărilor în acest caz, administraţia locală va putea începe procedura de "expropriere pentru cauză de utilitate publică".





Tot joi, deputatul USR de Constanţa Stelian Ion a susţinut, într-o conferinţă de presă organizată în zona excavată de lângă "Lupoaică", că societatea civilă şi membri ai partidului său vor monta o bornă lângă şantier.





"Cred că vom pune o bornă aici, la 'Lupoaică', o bornă de la care vor începe să se schimbe lucrurile aici, în Constanţa, pentru că, până acum, în Constanţa fiecare a făcut ce l-a tăiat capul. (...) Ce s-a întâmplat aici, eu nu am mai văzut prin alte părţi, adică atât de flagrant, să vii cu basculantele, să treci peste solicitările arheologilor, peste vociferările oamenilor şi să nu ţii cont de absolut nimic, nu mi se pare în regulă", a spus parlamentarul.





Miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, la propunerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean, a dispus oprirea temporară a lucrărilor de construire a imobilului din zona veche a orașului, în urma unei plângeri depuse de filiala judeţeană a USR, potrivit căreia la săparea fundaţiei respectivei clădiri au fost distruse vestigii.





Potrivit Poliției, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de executare fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, conform Legii 50/1991.





Totodată, prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, a informat că a dispus verificarea avizelor şantierului deschis în apropierea statuii Lupa Capitolina.





Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, transmis miercuri, ministerul s-a sesizat, în urma informaţiilor furnizate de Prefectura Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa, precum şi în urma informaţiilor din spaţiul public cu privire la condiţiile realizării unor lucrări de construire în situl arheologic Oraşul Antic Tomis, cod LMI CT-I-s-A-02553, Bd. Tomis, nr. 49A, Constanţa, fiind dispuse verificări.