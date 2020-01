PLUS cere „schimbarea imediată” a șefului Autorității Electorale, după ce acesta a discutat cu ambasadorul Rusiei despre "dezvoltarea unei relații de colaborare în materia organizării proceselor electorale"

„Societatea românească are nevoie de garanția independenței celor care gestionează procesul electoral, iar președintele AEP nu mai poate furniza o astfel de garanție. PNL și partidele parlamentare nu trebuie să ezite în a discuta situația și a-l schimba din funcție de urgență dacă nu găsește argumente care să dea încredere în echidistanța sa politică și adecvarea sa pentru postul ocupat. Să nu uităm că se află acolo plantat de regimul Dragnea și se dovedește încă o dată ce fel de oameni și ce politici vizau cei pe care conducerea PSD i-a numit în diverse funcții extrem de importante pentru bunul mers al României”, afirmă președintele executiv al PLUS, Dragoș Tudorache, citat într-un comunicat.Acesta afirmă că alegerile din acest an, „de o maximă importanță pentru România și pentru cetățenii săi”, nu pot fi lăsate pe „mâna unor oameni cu simpatii proruse vădite”, în condițiile în care Rusia este considerată, în rezoluții repetate ale Parlamentului European, ca fiind responsabilă pentru amestec în procesele electorale europene, specialistă în atacuri hibride împotriva democrațiilor.”România este o țară democratică, membră a Uniunii Europene. Rusia nu are ce să ne învețe pe noi despre alegeri”, a adăugat președintele executiv al PLUS.Reacția PLUS vine după ce șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buică, s-a întâlnit, de Ziua Unirii Principatelor Române, cu ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, iar cele două instituții au transmis că discuțiile au vizat "dezvoltarea unei relații de colaborare între autoritățile administrative autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări, în vederea realizării schimbului de experienţă și de bune practici".Mitulețu-Buică, numit de Parlament la conducerea AEP la propunerea PSD, în februarie 2019, este ultimul "ministru" rămas în funcție din regimul Dragnea Întâlnirea șefului Autorității Electorale cu ambasadorul Rusiei, care a avut loc la sediul AEP, a fost anunțată atât de către AEP, cât și de către ambasada rusă."Principala temă abordată în cadrul discuțiilor a vizat perspectiva dezvoltării unei relații de colaborare între autoritățile administrative autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări, în vederea realizării schimbului de experienţă și de bune practici", a anunțat AEP, printr-un comunicat de presă postat pe site-ul instituției.Același scurt comunicat a fost postat și pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București: "Pe data de 24 ianuarie 2020 Ambasadorul Rusiei în România dl. Valery Kuzmin a făcut o vizită la Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a României dl. Constantin Mituleţu-Buică. În cursul discuţiei au fost abordate perspectivele dezvoltării contactelor şi a schimbului de experienţă între autorităţile administrative autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări – Autoritatea Electorală Permanentă a României şi Comisia Electorală Centrală a Federaţiei Ruse".Constantin Mituleţu Buică a fost ales de plenul reunit al Parlamentului în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) în 27 februarie 2019, el fiind propus de PSD. Mandatul este de opt ani şi poate fi reînnoit o singură dată. Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, președintele AEP are rang de ministru. Preşedintele AEP este ajutat de doi vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, unul numit de preşedintele României, iar celălalt de prim-ministru.