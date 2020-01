Bucureștiul, locul 4 în Europa și 14 în lume din punct de vedere al timpului petrecut în trafic. Care a fost cea mai aglomerată zi de anul trecut

Indicele de aglomerare a arterelor urbane este calculat pentru 416 orașe din 57 de țări de pe șase continente pentru anul 2019.În topul european, capitala României se află după Moscova, Istanbul și Kiev, pe următoarele locuri fiind Sankt Petersburg, Dublin, Odesa, Lodz, Cracovia și Novosibirsk.Pe primele 10 locuri din lume se află Bengaluru (India), Manila (Filipine), Bogota (Columbia), Mumbai, Pune (India), Moscova (Rusia), Lima (Peru), New Delhi (India), Istanbul (Turcia) și Jakarta (Indonezia).Potrivit TomTom, cea mai lejeră zi de anul trecut a fost duminică, 28 aprilie, iar cea mai aglomerată a fost joi, 21 noiembrie.Calculele realizate de companie arată că la orele de vârf de dimineață un șofer bucureștean stă în trafic, în medie, 28 de minute în plus la un drum care ar trebui să dureze 30 de minute. La orele de vârf de seara, timpul petrecut în plus în trafic este de 31 de minute.