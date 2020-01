Construirea unui bloc peste vestigiile cetății antice Tomis, sistată de anchetatori

Anunțul privind sistarea lucrărilor a fost făcut de deputatul USR Stelian Ion, în urma unei plângeri făcute de USR, soldată cu deschiderea unui dosar penal.

"Am reuşit să-i oprim! În urma plângerii depuse de colegii mei, s-a deschis dosar penal, iar organele de cercetare penală au luat măsura sistării construcţiei unei clădiri pe vestigii ale cetăţii antice Tomis, în zona Lupoaica. Arheologii vor fi şi ei implicaţi pentru a constata în ce măsură lucrările de până acum au afectat situl. Administraţia locală PSD şi complicităţile din consiliul local au pierdut o bătălie datorită reacţiei oamenilor care au protestat la faţa locului. Cu bună credinţă şi prin acţiune tenace, putem opri degradarea Constanţei şi îi putem reda aura istorică", a scris Stelian Ion, pe Facebook.

Bucăți din cetatea antică Tomis, aruncate pe câmp. Arheolog: S-au distrus mărturii din istoria Constanței





Tone de pământ pline cu piese arheologice au fost excavate din Cetatea Tomis și aruncate pe un câmp de la marginea Constanței, fără ca vreun arheolog să supravegheze lucrările.





În pământul aruncat la marginea orașului, în zona Oierie, au fost găsite zeci de piese antice. Prezent la fața locului, arheologul Octavian Mitroi, care a participat la cercetarea arheologică de la Lupoaică, a declarat, luni, că piesele găsite în pământul excavat și aruncate pe câmp sunt extrem de importante, din perioada elenistică, romană și romano-bizantină și că astfel s-au distrus mărturii din istoria Constanței.





"Văd că avem un unguentariu de epocă romană, secolele II-III, e posibil chiar IV. Este și ceramică elenistică. Ieri (duminică – n.r.), când am fost, am găsit și un femur uman, este posibil să fi fost un mormânt. Într-adevăr, mă surprinde câtă ceramică elenistică este aici. Răul este făcut în sensul că acum nu este fezabil să iei la mână, la cernut, atâtea tone de pământ. Dar, într-adevăr, aici este mai mult decât ceea ce am găsit noi ieri (duminică – n.r.). Fragmentele astea sunt din secolele III-II î.H. Cel mai probabil provin dintr-un mormânt, din zona de necropole, din afara cetății. Noi ne-am deplasat în zonă pe baza informațiilor primite din partea societății civile cu privire la locul unde ar fi fost depozitat pământul de acolo. Acesta este singurul loc unde pământul se vede că este depus recent“, a declarat arheologul Octavian Mitroi, potrivit Mediafax.





El a spus că a înaintat un raport către Direcția Județeană de Cultură, în urma descoperirilor făcute în pământul aruncat la marginea orașului.





"A fost întocmit și înaintat un raport cu privire la intervenția noastră, a arheologilor, din acest loc, și acum… Eu nu pot să vă spun de ce nu s-a prevăzut supraveghere arheologică, dar știu că nu este normal să se continue acele lucrări de construcție fără un contract de supraveghere și fără prezența unui arheolog care să stea după utilaje. Trebuie să vedem care vor fi urmările acestui referat care a fost întocmit“, a adăugat Octavian Mitroi.





Arheologul spune că este bine că povestea a fost făcută publică și a depășit granițele Constanței, pentru că așa a ajuns informația și la comunitatea arheologilor din țară: "Este bine că povestea a depășit granițele Constanței în urma intervenției societății civile, s-a aflat și la București, comunitatea arheologilor din România a aflat, a luat act. Acum dacă toată lumea ar fi stat acasă nu mai găseam asta. Nu avem de-a face cu niște simple cioburi, avem material care trebuia recuperat în cadrul unor cercetări făcute după metodele noastre. Dar cel mai mult mă pune pe gânduri apariția materialului de epocă elenistică care indică probabilitatea distrugerii unor morminte. Pe noi ne interesează ca arheologi dobândirea de informații, nu simpla recuperare de elemente din vechime. Ne interesează ceea ce noi numim contextul descoperirii. În felul acesta putem data complet. Se poate spune că s-au distrus mărturii din istoria Constanței. Mă refer la săpăturile făcute acum, fără arheolog”.





Zeci de constănțeni au făcut, vineri, un lanț uman în jurul unor vestigii din centrul orașului, în semn de protest față de construirea unui bloc cu patru etaje deasupra rămășițelor Cetății Tomis.