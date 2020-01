VIDEO Povești despre solidaritate într-un oraș izolat. Oamenii din Wuhan, focarul epidemiei coronavirus, își strigă de la ferestre: ”Stay strong” și ”Keep going”

De altfel, chinezii sărbătoresc în această perioadă una dintre cele mai importante date din calendar- Anul Nou Lunar.





În Wuhan oamenilor li s-a recomandat să rămână acasă pentru a încerca astfel să minimizeze riscurile răspândirii viruslui, în timp ce cafenelele, restaurantele, barurile și cinematografele au fost închise, transportul public suspendat, iar purtatea măștii sanitare a devenit obligatorie.





În ciuda acestei atmosfere apocaliptice, (majoritatea celor peste 100 de decese s-au înregistrat în Wuhan și în împrejurimi), locuitorii unui cartier au găsit o metodă pentru a-și ridica moralul.





În înregistrările devenite virale, oamenii ieșiți la ferestre pot fi auziți cum strigă ”Wuhan jiayou”, ceea ce poate fi tradus prin ”Wuhan, fii puternic” (Stay strong Wuhan) sau ”Wuhan, nu te lăsa” (Keep on going Wuhan).





Strigătele produc un ecou, iar în background pot fi auziți omanei care aclamă și răspund, relatează BBC News









Și pe rețelele sociale, mesajul ”Wuhan jiayou” se rostogolește.





Mulți chinezi din celelalte zone ale țării transmit acest mesaj, în semn de solidaritate cu locuitorii din Wuhan.





”Vom trece cu bine și peste asta. Wuhan, fii puternic. Întreaga țară este alături de tine”, este genul de comentarii de pe platforma Weibo.





Astfel de manifestări de solidaritate sunt preferate de autorități, în contextul în care atmosfera este totuți marcată de teamă și fuire la adresa autorităților. Media locale chiar a relatat pe larg povești de solidaritate sau acte de generozitate.





Pentru a ridica puţin moralul locuitorilor, pe un zgârie-nori a fost arborat luni seară un afiş pe care a fost scris cu litere roşii şi supradimensionate mesajul următor: "Hai, Wuhan!"





Sloganul a fost reluat şi de liderul guvernului chinez Li Keqiang, aflat luni într-o vizită în acest oraş. El este primul politician de rang înalt din regimul comunist de la Beijing care s-a deplasat la faţa locului după izbucnirea epidemiei, potrivit AFP.





În spitale, situaţia rămâne haotică: pacienţii trebuie să aştepte mai multe ore înainte de a fi consultaţi de un medic. Construirea celor două spitale suplimentare, care vor putea să aibă fiecare peste 1.000 de paturi, ar trebui să se încheie săptămâna viitoare.