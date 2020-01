Ministrul Dezvoltării anunță un program pilot pentru extinderea rețelei de gaze: „Marea Neagră este o comoară care va trebui extrasă și pentru a o folosi trebuie să extindem aceste reţele”

"Colegii au fost interesaţi de iniţiativa PNL de a realiza un program pilot finanţat din fonduri europene, prin care să reuşim să extindem reţelele de gaz din România. Să conectăm satul românesc la gazul românesc. Marea Neagră este o comoară, care mai devreme sau mai târziu va trebui extrasă şi pentru a ajunge să folosim comoara din Marea Neagră trebuie să extindem şi aceste reţele de gaze de distribuţie. Suntem în situaţia în care am hotărât să finanţăm prin acest program pilot execuţia de asemenea lucrări (n.r. - de extindere a reţelei de gaze), nu realizarea de studii de fezabilitate. Au fost mai multe discuţii în sensul de a finanţa studii de fezabilitate. Noi am susţinut că avem suficiente studii de fezabilitate realizate în ţară şi cred că trebuie să trecem la faza a doua, să executăm efectiv lucrările de extindere a reţelelor de gaze. În termen cât mai scurt, vorbim de câteva luni, vom fi în situaţia de a putea semna aceste contracte de extindere a reţelelor de gaz", a spus ministrul, după o întâlnire cu parlamentari PNL la Parlament, potrivit Agerpres.El a susţinut că de această finanţare ar putea beneficia mai multe sute de localităţi. "Nu vorbim de o anumită zonă sau de un anumit judeţ. Vom extinde aceste reţele de gaze pe tot teritoriul României", a afirmat Ştefan.Ministrul a mai arătat că le-a prezentat liberalilor faptul că Ministerul Dezvoltării a semnat un memorandum prin care se va face o supracontractare de 2,4 miliarde de euro pentru finanţarea proiectelor din lista de rezervă de pe axele 4, 3, 10 şi 13. "Vom deschide posibilitatea comunităţilor locale să-şi finanţeze aceste proiecte de interes local. (...) Ceea ce am putea construi mâine facem astăzi", a spus ministrul.