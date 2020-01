LIVETEXT Virusul chinez: Numărul deceselor a ajuns la 56, peste 2.000 de oameni sunt infectați. Comerțul cu animale sălbatice a fost interzis

Virusul s-a răspândit în orașe mari din China, precum Beijing și Shanghai, iar la nivel global în țări precum SUA, Thailanda, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Franța și Canada.

Potrivit statisticilor oficiale de duminică, în China au fost confirmate 1.975 de cazuri cu pacienți infectați cu noul coronavirus, iar numărul morților a urcat la 56, transmite televiziunea de stat CGTN.

Autoritățile sanitare din Beijing au cerut cetățenilor să nu-și mai dea mâna ci să recurgă la un salut tradițional ce nu implică atingeri. Sfatul a fost trimis duminică dimineață prin SMS tuturor telefoanelor mobile din oraș.

Canada a anunțat primul caz, infectat cu virusul fiind un rezident ce s-a întors din Wuhan. Pacientul, un bărbat de peste 50 de ani, a sosit în Toronto pe 22 ianuarie, și a fost spitalizat ziua următoare din cauza simptomelor ce indică o boală respiratorie.

Deși sunt în vacanța de ANul Nou, perioadă când, de obicei, sute de milioane de chinezi circulă în țară și în străinătate, mulți au renunțat la biletele de avion, tren sau autobuz. Mijloacele de călătorie sunt de multe ori goale, deși, în alte, condiții, ar fi practic imposibil să găsești un loc liber:

Shanghai to Beijing flight, mid Lunar New Year - what should be the peak travel time of the year. Plane is almost empty. Cabin crew getting everyone to register their details on paper forms. The economic hit of #CoronavirusOutbreak won’t just affect China. #Wuhan pic.twitter.com/3ixta7aaSc