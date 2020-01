Cetățeanul israelian care a aterizat pe Otopeni cu simptome de gripă nu este infectat cu coronavirusul din China (Ministerul Sănătății)

„Menționăm că tânărul nu este suspect de infecție cu noul coronavirus deoarece a călătorit în China în urma cu mult timp (cel puțin 3 luni)”, arată Ministerul Sănătății.La aterizare, comandantul cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv - București a solicitat prezența unei echipe medicale la aterizare, ca urmare a faptului ca un pasager de 23 de ani prezenta unele simptome de gripă.Aeronava a aterizat la ora 15.51 si, după intervenția serviciului medical al aeroportului, pasagerul a fost preluat de o ambulanță 112 și transferat la spitalul Matei Balș.„Toate masurile au fost luate in conformitate cu protocolul si procedurile medicale in vigoare. Ca urmare a verificărilor efectuate personalul specializat al autoritatii in domeniu, ceilalti 178 pasageri au fost debarcați pe flux normal”, mai spune ministerul.