Boloș: Autostrada Brașov-Comarnic poate fi decontantă din fonduri europene

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat că Autostrada Brașov-Comarnic, a cărei valoare va ajunge la un miliard de euro, va putea fi decontată din fonduri europene dacă se vor respecta procedurile de achiziție publică și implementare, transmite Mediafax.





„Din 1968, de 52 de ani se discută despre realizarea acestui tronson autostradă care are 58 de kilometri și o valoare de aproximativ un miliard de euro. Discuția despre aceste parteneriate public-private sunt o poveste fără sfârșit. Comarnic-Brașov pentru orice studiază rețelele de transport trans-european este vede foarte ușor că este parte din rețeaua TNT Comprehensive. Din acest punct de vedere, ca și eligibilitate nu este o problemă pe fonduri europene. Dar chiar dacă ea până la urmă se va realiza din sursele bugetului de stat, nu are foarte mare relevanță sursa de finanțare, noi, ulterior, dacă respectăm regulile Uniunii Europene în ceea ce privește eligibilitatea, putem să o decontăm ulterior s-o decontăm ulterior din fonduri eruopene, atâta timp cât respectăm procedura de achiziție publică și procedura de implementare a proiectului”, a spus ministrul, într-o intervenție telefonică la Antena 3.





Acesta a mai punctat că succesul avansării proiectelor de infrastructură îl reprezintă stabilitatea politică și decizională, dar și realizarea corectă a documentației.





„Eu cred că urgent aceste documentații tehnico-economice care trebuie actualizate, fiindcă discutăm chiar din 1968 despre acest tronson de autostradă, trebuie actualizate aceste documentații, și ieșit din zona aceasta de instabilitate decizională, pentru că secretul altor state, care au proiecte mult mai avansate de infrastructură decât noi, acesta a fost: și-au făcut documentațiile tehnico-economice și au avut stabilitate atât în zona politicului, cât și în zona de specialiști care au implementat aceste proiecte”, a explicat Marcel Boloș.