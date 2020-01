Noul virus din China Cel puțin 25 de oameni au murit, peste 800 sunt infectați. Autoritățile vor construi în 3 zile un spital cu 1.000 de paturi

Autoritățile se tem că rata de infectare ar putea accelera în timpul vacanței de An Nou chinezesc, o perioadă când sute de milioane de oameni călătoresc în China și peste hotare. Vacanța de o săptămână a început vineri.La finalul zilei de joi, bilanțul epidemiei era de 25 de morți și 830 de cazuri confirmate, potrivit Comisiei Naționale de Sănătate. Cele mai multe cazuri au fost consemnate în Wuhan, locul unde virusul ar fi apărut, punctul zero părând a fi o piață unde se vindea ilegal carne de animale sălbatice. Cercetările preliminare indică faptul că virusul ar proveni de la șerpi.Wuhan, o metropolă cu 11 milioane de oameni și un important nod de transport, este practic un oraș izolat. Stațiile de cale ferată sunt închise, zborurile sunt suspendate, iar pe căile rutiere de intrare și ieșire din oraș sunt puncte de control. Orașul vecin Huanggang, ce are o populație de aproximativ 7 milioane de oameni, a anunțat măsuri similare.Wuhan construiește un spital cu 1.000 de paturi pentru cei infectați, utilajele grele - printre care 35 de excavatoare și 10 buldozere - începând lucrul joi noapte, scopul fiind ca spitalul să fie gata până luni. Unitatea medicală va fi ridicată, din prefabricate, în grădinile unui complex turistic de la marginea orașului, la construcție participând mai multe firme, printre care și China State Construction Engineering, cea mai mare companie de profil din lume.Cazuri de infectare cu coronavirusul din China au fost descoperite, până acum, în Thailanda, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Statle Unite.Virusul, care nu are tratament și se poate răspândi prin aer, creează panică din cauza numărului de necunoscute, la acest moment încă nefiind clar cât de periculos este și cât de ușor se răspândește. Printre simptome se numără febra, dificultățile de respirație și tusea. Trei echipe de cercetători vor începe dezvoltarea de potențiale vaccinuri, intenția fiind de a avea unul până în luna iunie. Organizația Mondială a Sănătății a fost, joi, din nou divizată în ceea ce privește declararea unei urgențe de sănătate publică la nivel internațional în cazul virusului care a izbucnit în Wuhan și care a produs decesul a 18 persoane. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat că ”este o urgență în China”, dar nu a devenit încă o urgență la nivel mondial, deși poate deveni una”.De unde a venit virusul? Un studiu publicat aseară de 4 cercetători chinezi în revista Journal of Medical Virology arată spre șerpi. Mai exact, spre cele două specii de șerpi des întâlnite în sud-estul Chinei (unde a apărut focarul): Bungarus multicinctus și Naja atra, sau cobra chineză, scriu autorii studiului.