SUA anunță sancțiuni pentru companiile acuzate că ar fi ajutat Iranul

Întreprinderile, desemnate că au facilitat aceste exporturi ce contravin sancţiunilor economice americane impuse Iranului, sunt Triliance Petrochemical Co. Ltd (cu sediul în Hong Kong), Sage Energy HK limited (cu sediul în Hong Kong), Peakview Industry Co. (cu sediul în Shanghai) şi Beneathco DMC (cu sediul în Dubai).„Sectorul petrolier şi petrochimic sunt surse de finanţare a activităţilor teroriste ale regimului iranian în lumea întreagă şi facilitează folosirea forţei împotriva propriului popor", a acuzat secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, în comunicat.Sancţiunile anunţate joi au fost luate împotriva unor întreprinderi care „au transferat colectiv la export echivalentul a sute de milioane de dolari de la National Iranian Oil Company (NIOC), o entitate cheie pentru finanţarea unităţii Quds, forţa specială a Gardienilor Revoluţiei, şi a teroriştilor care îi sunt subordonaţi”, a subliniat Trezoreria SUA