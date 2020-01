VIDEO Bărbat târât pe hol şi dat afară cu mătura din Spitalul din Reşiţa / Managerul spitalului spune că nu e vorba de un pacient, ci de o persoană în stare de ebrietate

Incidentul s-a petrecut în data de 17 ianuarie şi a fost filmat de o persoană care se afla pe holul spitalului. În imaginile care au ajuns în spaţiul public se vede cum un bărbat care stă pe o bancă este ameninţat cu mătura de un angajat al spitalului, care îi cere să plece. Câteva momente mai târziu, alţi doi angajaţi ai spitalului vin şi îl târăsc pe bărbat pe jos, pe hol, spre ieșire, relatează agenția Mediafax.Imaginile au ajuns şi la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, care a dispus o anchetă. Potrivit managerului instituţiei, Waldemar Murgu, protagoniştii sunt doi infirmieri şi un brancardier, iar bărbatul scos cu mătura este o persoană care şi-ar fi făcut un obicei din a sta pe holurile spitalului.„Cele trei persoane, adică doi infirmieri şi un brancardier, în data de 27 ianuarie, adică săptămâna viitoare, au fost convocaţi la Comisia de Disciplină. Eu nu am o calitate legală să-i întreb ce s-a întâmplat, dar Comisia le-a cerut o şi, în funcţie de ce au scris acolo, vor fi communicate către mine măsurile care se impun. Eu nu tolerez niciun act de indisciplină. (…) După câte am înţeles, era o persoană care nu era bolnav, adică nu era pacient, era în stare avansată de ebrietate, făcuse mizerie. Noi nu avem firmă de pază, doar că procedura spune că ei ar fi trebuit, dacă era un caz social, să anunţe Asistenţa Socială, iar dacă pacientul era recalcitrant şi băut, trebuia anunţată şi chemată Poliţia, Poliţia Locală. (…) Sancţiunile, conform Codului Muncii şi Regulamentului Intern, pot fi de la avertisment, ceea ce e puţin probabil, şi până la desfacerea contractului de muncă, în funcţie de gravitatea faptei fiecăruia în parte”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Waldemar Murgu, managerul SJU Reşiţa.Şi Poliţia s-a autosesizat şi face cercetări în acest caz.„În urma vizualizării imaginilor video, la nivelul Poliției municipiului Reșița au fost dispuse verificări imediate în vederea stabilirii situației de fapt, identificării persoanelor care apar în imagini și luării măsurilor legale care se impun. Până la acest moment, nu am fost sesizați cu privire la săvârșirea vreunei infracțiuni sau contravenții”, a afirmat Alina Boeru, purtătorul de cuvânt IPJ Caraş-Severin.