Orban, după discuțiile cu reprezentanții CSM nemulțumiți de eliminarea pensiilor de serviciu: Nu există nicio concluzie. Vom analiza și vom lua o decizie

Premierul Ludovic Orban spune că nu a ajuns la o concluzie după discuțiile cu reprezentanții CSM care se opun eliminării pensiilor de serviciu. Premierul susține că va analiza cerințele magistraților privind stabilirea unei forme speciale de pensionare și va lua o decizie.





"Nu există nicio concluzie. Am ascultat toate punctele de vedere exprimate de reprezentanții CSM, perspectiva constituțională, argumentele pentru stabilirea unei forme speciale de pensionare, urmează să analizăm și să luăm o decizie”, a spus Ludovic Orban, întrebat despre concluziile întâlnirii de joi cu conducerea CSM pe tema pensiilor de serviciu ale magistraților.





De asemenea, întrebat dacă a discutat cu ministrul Justiției despre propunerile pentru șefia parchetelor, în contextul în care unele asociații profesionale o contestă pe Gabriela Scutea, Ludovic Orban a declarat: "Nu am informații despre așa ceva, nu am fost implicat în procesul de selecție. Am încredere în echipa de la Ministerul Justiției care a evaluat candidații. Orice răspuns la critici nu îl pot da eu, puteti oricând cere un punct de vedere de la Ministerul Justiției".

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, în decembrie anul trecut, că jurisprudenţa constantă a instanţei constituţionale a stabilit "fără echivoc" că independenţa justiţiei, ca garanţie constituţională, include securitatea financiară a magistraţilor.

"Pe fondul avansării procedurilor privind eliminarea pensiei de serviciu şi a potenţialelor demersuri care ar putea conduce la afectarea independenţei financiare a magistraţilor raportat la diminuarea remuneraţiei acestora, Consiliul Superior al Magistraturii arată că şi-a exprimat în mod ferm poziţia în mai multe rânduri cu privire la imperativul respectării de către puterea legislativă şi puterea executivă a obligaţiei de rang constituţional de a garanta judecătorilor şi procurorilor, la încetarea funcţiei, plata unei pensii al cărei nivel să fie cât mai apropiat posibil de nivelul ultimei remuneraţii, dar şi a obligaţiei de a garanta acestora o remuneraţie adecvată", spunea CSM.

Legea privind eliminarea pensiilor speciale va intra la votul deputaților în 28 ianuarie, a anunțat luni președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil în 17 decembrie pentru abrogarea pensiilor speciale. Singurii care își mentin privilegiile sunt militarii și polițiștii. Magistrații își pierd pensiile de serviciu, deși au de partea lor o decizie a Curții Constituționale care spune că modificarea acestora este neconstituțională.

Consiliul Superior al Magistraturii a decis, săptămâna trecută, convocarea adunărilor generale ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, pentru a formula un punct de vedere motivat relativ la iminenta abrogare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva încălcării independenţei şi afectării statutului constituţional al judecătorilor. De asemenea, CSM a hotărât convocarea adunărilor generale ale procurorilor din ţară, pentru acelaşi motiv. O parte dintre instanțele din țară, curți de apel și tribunale, au anunțat că suspendă activitatea pe perioadă nedeterminată, începând de miercuri.