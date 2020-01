Tăriceanu îl dă exemplu pe Nicușor Dan drept candidat la primărie: Așa ar trebui să fie toți / Aș ști să conduc Bucureștiul, dar am o anumită vârstă

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că Nicușor Dan este un "candidat serios pentru primărie" și că "așa ar trebui să fie toți care doresc să candideze cu șanse". El a susținut că s-ar pricepe să conducă Bucureștiul, dar că nu va candida fiindcă are "o anumită vârstă".





"Mie mi se pare că Nicușor Dan este un candidat serios pentru primărie, care s-a dedicat Bucureștiului într-o măsură apreciabilă și cred că așa ar trebui să fie toți care doresc să candideze cu șanse”, a declarat miercuri liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

El a spus că ALDE preferă să aibă propriul candidat, dar nu exclude discuții despre susținerea unui candidat unic de dreapta: "La București, ALDE va avea propriul candidat. La București, trebuie făcută o singură strategie. (...) Pe măsură ce lucrurile vor evolua și vom vedea care sunt și ceilalți candidați, suntem deschiși la o discuție privitoare la susținerea unui singur candidat".





Întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei, fostul șef al Senatului a susținut că s-ar pricepe să conducă Bucureștiul, dar că are "o anumită vârstă” și alte responsabilități: "Cred că aș ști să conduc și mi-ar plăcea să conduc un oraș ca București, dar cred că am o anumită vârstă, care mă obligă, mai degrabă, să-mi asum responsabilități depline la nivelul conducerii partidului. Am colegi mai tineri, care au și experiență și care sunt capabili să-și asume un astfel de rol în această competiție".