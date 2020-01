Permis de conducere pe telefonul mobil? Talon auto digital? Soluții care se aplică deja în Europa și prin lume, dar în România nu există nici măcar în planuri

Zeci de mii de amenzi pe an date de poliție pentru lipsa unor documente în format fizic





- În 2018 și 2019 Poliția a dat peste 260.000 de sancțiuni șoferilor pentru lipsa documentelor la control, între care permisului de conducere sau certificatul de înmatriculare.







- În tot acest timp numeroase state din lume și din Europa au implementat deja sau testează permisele de conducere digitale, cel mai adesea accesibile pe telefon (ca aplicație separată și securizată), ca măsură complementară documentului fizic.







- „Lipsa permisului fizic la un control nu înseamnă neaparat că șoferul nu are dreptul de a conduce un vehicul. Un permis digital care să vină în completare ar fi în beneficiul șoferilor, atâta timp cât Poliția poate verifica ușor cine are sau nu dreptul de a conduce. Pentru asta însă trebuie modificată legislația actuală”, spune un avocat.







- Numărul foarte mare de amenzi acordate pentru lipsa unor documente în format fizic înseamnă venituri în plus la stat, dar în același timp poate reprezenta atât o povară administrativă pentru stat, cât și una logistică pentru șoferi.







- Deși Ministerul de Interne testează noi metode de digitalizare a unor documente (introducerea cardului de sănătate în noul format de buletin, spre exemplu), Direcția de Permise recunoaște că nu are deloc în plan să testeze varianta unor documente digitale, fie permise de conducere, fie certificate de înmatriculare.







Norvegia și Finlanda au lansat permise de conducere digitale care completează documentul fizic. Suedia se gândește să le elimine cu totul





Din octombrie, Norvegia a lansat un sistem prin care șoferii pot descărca pe telefonul mobil o aplicație specială care să reprezinte permisul de conducere în format digital. Practic, noul permis digital permite șoferilor să demonstreze poliției sau altor factori de control dreptul de a conduce (sau să se identifice în baza informațiilor conținute), fără a mai avea nevoie să poarte la ei documentul fizic.





Sigur, permisul digital nu înlocuiește documentul fizic, ci vine doar ca o completare și nu poate fi folosit deocamdată și în străinătate.









Același lucru e posibil și în Finlanda , care a adoptat un sistem asemănător încă din 2018.





Și Suedia analizează acum două variante: prima este aceeași ca a vecinilor - un permis digital care să existe în paralel cu documentul fizic sau a doua variantă, mai drastică - să elimine cu totul permisul de conducere și să „lege” informațiile privind dreptul cetățenilor de a conduce de cărțile de identitate emise de stat.











Permisul digital, testat în Europa și alte țări din lume





- „Permisul digital poate fi o soluție foarte utilă care să scutească șoferii, dar și statul de costuri inutile și bătăi de cap. Trebuie doar atent implementată”, este de părere Asociația Pro Infrastructura.Cele trei nu sunt singurele state europene care au abordat ideea unui permis digital de conducere.Olanda a testat încă din 2016 varianta unui permis digital, iar Marea Britanie a și lansat din octombrie 2019 un serviciu online prin care șoferii pot obține informațiile permisului de conducere în format digital.Dincolo de Europa, permisul de conducere digital a fost implementat deja în Australia și în unele state din SUA (un exemplu în video de mai jos), dar și în alte țări precum Argentina, Brazilia, Thailanda sau Coreea de Sud.Din statisticile Poliției Rutiere, în ultimii doi ani s-au dat peste 260.000 de sancțiuni pentru lipsa documentelor la control, inclusiv a permiselor de conducere.„Cât privește situațiile în care șoferul nu a avut asupra sa permisul de conducere, vă comunicăm faptul că, la nivel național, au fost aplicate în cursul anului 2018 un număr de 133.437 de sancțiuni contravenționale, iar în cursul anului 2019, până în prezent (n.r. decembrie 2019), un număr de 135.886 de sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege”, se arată într-un răspuns transmis de Poliția Rutieră la solicitarea HotNews.ro.„Legea spune că la control șoferul trebuie să prezinte o serie de documente în format fizic, printre care și permisul de conducere. Dar lipsa permisului de conducere în format fizic la un control nu înseamnă neaparat că șoferul nu are dreptul de a conduce”, explică un avocat consultat de HotNews.ro.„Un model digital care să vină în completare ar fi în beneficiul șoferilor, atâta timp cât Poliția poate verifica ușor, chiar în timp real, cine are sau nu dreptul de a conduce. Suntem totuși în anul 2020 și gradul de digitalizare e în continuă creștere”, a mai spus avocatul.Potrivit acestuia, numărul foarte mare de amenzi înseamnă un venit în plus pentru stat, dar poate reprezenta și o povară administrativă din punct de vedere birocratic și, eventual, și al contestațiilor în instanță. De cealaltă parte, orice amendă pentru utilizatorul final reprezintă o povară financiară și logistică, o corvoadă care ar putea fi astfel eliminată.Pentru a putea fi introdus și măcar testat în România un permis de conducere digital (sau alte documente, precum certificatul de înmatriculare în format digital), ar fi nevoie de modificarea legislației, iar aici responsabil ar fi Ministerul de Interne, au explicat pentru HotNews.ro surse din sistem. Mai exact, inițiativa ar trebui să fie la Direcția de Înmatriculări și Permise (DRPCIV), instituție în subordinea MAI, cea care se ocupă tocmai de documentele în discuție.De altfel, MAI a arătat că are o aplecare spre digitalizarea și centralizarea unor informații. Astfel, într-un proiect prezentat de curând, ministrul Marcel Vela a explicat că din 2021 vor fi introduse noile cărți electronice de identitate , iar noile documente vor avea și rol de card de sănătate.Direcția pentru Permise și Înmatriculări, însă, a confirmat pentru HotNews.ro că nu are deloc în plan să implementeze sau să testeze pe viitor un sistem de documente digitale, fie permise de conducere, fie certificate de înmatriculare.„Vă comunicăm faptul că nu există în prezent la nivelul instituției noastre o inițiativă privitoare la emiterea și utilizarea documentelor în format digital”, se arată în răspunsul DRPCIV transmis HotNews.ro.„Permisul digital poate fi o soluție binevenită care să scutească șoferii, dar și statul de costuri inutile și bătăi de cap. Trebuie doar atent implementată”, este de părere Ionuț Ciurea, președintele Asocțiației Pro Infrastructura, unul dintre ONG-urile cele mai active pe partea de monitorizare a infrastructurii, dar și o voce puternică pentru debirocratizare a statului.„Trebuie să fie implementată corespunzător și neaparat pe telefonul mobil, pentru că altfel ar mai trebui să ai un identificator sau token cu tine”, spune reprezenntul ONG-ului.„Pe telefon ar fi foarte simplu, dar trebuie pus accent pe partea de securitate. Cert este că se pot realiza sisteme foarte sigure, doar să avem o licitație transparentă pentru contract și apoi mentenanță foarte bună. Am văzut ce probleme au fost cu cardul de sănătate. De exemplu, dacă nu merge sistemul și te oprește poliția, ce faci? Iei amendă sau nu?”, mai spune Ciurea.