Predoiu, despre propunerile la conducerea Parchetelor: L-am informat pe președintele Iohannis cu privire la opțiunile mele / Nu s-a pronunțat pe ele dar nu a avut nicio obiecție de fond vehementă

Întrebat despre desemnarea Giorgianei Hosu la DIICOT, în contextul scandalului legat de dosarul Caracal, Predoiu a spus că ea "a plecat din start cu un handicap" - acest dosar mediatizat. "Una este să te uiți la televizor și să-ți dai cu părerea, alta e să fii implicat în dosar".

"Ar fi fost o greșeală de evaluare să judec candidatul, să evaluez strict din perspectiva dosarului Caracal", a spus el.





„L-am informat cu privire la opțiunile mele, mi-a urat mult succes cu ele la CSM. Nu s-a pronunțat pe ele dar nu a avut nicio obiecție de fond vehementă cu privire la modul în care am gândit acest proces”, a spus Predoiu.Ministrul nu a precizat care a fost momentul în care l-a informat pe președinte despre „opțiunile” sale.Acesta a afirmat că această informare a fost făcută „de curtoazie” în condițiile în care, consideră el, destabilizarea sistemului judiciar a fost cauzată și de „această ciocnire permanentă între autorități care coboară din turnul de fildeș doar cu ocazia unor numiri”.„Principiul colaborării loiale între instituții” este „sensul informării pe care i-am făcut-o dl președinte” iar acest demers a avut în vedere și „să văd dacă sunt complet eronat cu modul în care am gândit această procedură și criteriile”, a continuat Cătălin Predoiu.Iar președintele Klaus Iohannis, care „a dovedit că este extrem de priceput în afaceri de stat, nu a făcut greșeala să se pronunțe în vreun fel sau altul”, a adăugat el.Potrivit procedurii actuale, ministrul Justiției face propunerile pentru șefii parchetelor, după care urmează un aviz consultativ din partea CSM și numirea de către președinte, care nu poate refuza decât o singură dată o propunere, motivat.Chestionat despre posibilitatea ca procurorii din CSM să dea aviz negativ pentru numirea Giorgianei Hosu, în condițiile în care aceștia nu și-au dat avizul pentru continuarea delegării ei la șefia DIICOT, Cătălin Predoiu a spus că este un context diferit: "Văzând și practica Secției de procurori a CSM, pe care nu o critic, doar o observ și notez, practica acestor refuzuri pentru delegări, am socotit că acel refuz era privit tot în perspectiva acestui concurs, că nu vor să îi dea un bonus pentru acest concurs. (...) Nu vreau să pun carul înaintea cailor, aștept să vedem ce spun procurorii din CSM".Cătălin Predoiu a propus-o pe Gabriela Scutea la conducerea Parchetului General, pe Crin Bologa la șefia DNA și pe Giorgiana Hosu la conducerea DIICOT.