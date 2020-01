Primarul din Târgu Mureș, după ce a propus ca statul să decidă cine face copii: Sper că CNCD se va lămuri definitiv că problema este cât se poate de reală

Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, ar fi trebuit să se prezinte, marți, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în urma controversatelor declarații potrivit cărora statul ar trebui să decidă cine face copii. Edilul nu s-a prezentat la CNCD, însă spune că a trimis un punct de vedere scris în care a argumentat ceea ce crede despre anchetele sociale în cazul femeilor de etnie romă care nasc și speră că CNCD "se va lămuri definitiv că problema e cât se poate de reală".

Șeful CNCD, Asztalos Csaba, spune că a primit un punct de vedere scris din partea lui Florea, care își susține declarațiile, afirmă că este nevinovat și că nu a săvârșit nicio faptă de discriminare.





Consiliul de Combatere a Discriminării ar putea da o soluție în acest caz într-o săptămână.

Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, a declarat marți pentru Mediafax că a trimis CNCD o scrisoare în care a argumentat ceea ce crede despre anchetele sociale în cazul femeilor de etnie romă care nasc și speră că CNCD "se va lămuri definitiv că problema e cât se poate de reală”.

"Am fost invitat la CNCD, dar nu trebuie să mă prezint fizic, am trimis o scrisoare, am această alternativă. Am adus o serie de argumente în sprijinul propunerii pe care au lansat-o și am explicat ce am făcut pentru comunitatea din Târgu Mureș. Nu este prima oară când sunt invitat la CNCD, cei de acolo sunt puși politic și dacă ești pus politic și ți se cere să faci un lucru, îl faci. Asta nu înseamnă că trebuie să faci abuzuri. Să facă o cercetare asupra subiectului, foarte bine, dar sper să se lămurească definitiv că problema este cât se poate de serioasă și reală”, a spus Florea.





El susține că este interesat de ceea ce gândesc locuitorii din Târgu Mureș pe care îi reprezintă din funcția de primar: "Administrația o fac în fața lor și nu încerc să îi păcălesc mai ales când ei știu situația la fel de bine ca mine".

Nemulțumit de discuția privind dublarea alocației pentru copii, Dorin Florea a venit cu o propunere șocantă, săptămâna trecută. El spune că este nevoie de "introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aducă pe lume copii”. Viitorii părinți ar trebui să facă dovada unui loc de muncă și a unei locuințe stabile, a unei situații financiare acceptabile. De asemenea, spune Florea, viitorii părinți trebuie să aibă un nivel de educație minim stabilit prin lege și, totodată, ar trebui stabilită o vârstă minimă la care un adult să devină părinte.





"În cazuri excepționale, în care totuși un cuplu care nu îndeplinește condițiile prezentate mai sus va avea un copil, consider că statul va trebui să preia copilul și să-i ofere condițiile corespunzătoare pentru dezvoltare (igienă, educație, hrană). În acest caz, indemnizația nu ar mai fi acordată părinților. Aceștia vor avea însă posibilitatea de a-și recupera copilul, după ce vor îndeplini condițiile prevăzute mai sus. Cred că nu este cazul să ne gândim să creștem demografia țării cu orice preț. În România există multe familii defavorizate (nu mă refer la persoane cu dizabilități), ci la cei apți de lucru care nu vor să muncească, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: să aibă o sursă de venit. Aceste medii generează infracționalitate crescută, abandon, lipsă de educație etc”, a scris primarul din Târgu Mureș pe Facebook.

Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea susține că propunerea sa nu este "radicală deloc”, fiind una despre care a mai vorbit și în trecut. El a precizat că "statul încurajează nemunca” și că a întâlnit cazuri în care fete de 12-13 ani au devenit mame "pentru banii de alocație”. Dorin Florea s-a referit explicit la comunitatea roma, susținând că, dacă se vor impune astfel de condiții, "o să intre frica în ei” și n-or să facă copii doar pentru bani.

Florea și-a menținut propunerea chiar și după controversele din spațiul public, spunând că nu retractează "nicio virgulă”.

Un consilier al primarului din Târgu Mureş, Claudiu Maior, a anunţat, joi seara, că mai mulţi locuitori şi-au exprimat dorinţa de a fi organizat un referendum local privind problema lansată în dezbatere de edilul Dorin Florea, în legătură cu responsabilitatea naşterii unui copil.