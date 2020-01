Gabriela Scutea, propunerea pentru șefia Parchetului General: Sunt o legalistă. Primul pas este să conving CSM pentru aviz

Procuroarea Gabriela Scutea, propusă de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru funcţia de procuror general, spune că primul pas este să convingă Consiliul Superior al Magistraturii să îi acorde avizul pentru ocuparea acestei funcții.

"M-am înscris în această cursă pentru că am mai candidat şi înainte, având încrederea că pot prezenta un profil adecvat. Ca atuu-uri, sunt o legalistă, am mai ocupat funcţii importante la vârful Parchetului Înaltei Curţi, am experienţă de management. Deşi am 24 de ani vechime în magistratură, îmi fac şi acum datoria cu pasiune. Primul pas care urmează după această nominalizare este să conving CSM pentru emiterea avizului!”, a declarat Gabriela Scutea pentru Monitorul Justiţiei