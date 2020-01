CNN: Trump și-a ales echipa de avocaţi în funcţie de capacitatea acestora de a-l apăra la TV. Azi urmează să înceapă în senatul SUA procesul pentru destituirea sa

Președintele american Donald Trump și-a ales echipa de avocaţi care să îl reprezinte în Senat în procesul de punere sub acuzare cu care se confruntă, în funcţie de capacitatea acestora de a-l apăra la televizor, potrivit CNN, citat de Mediafax. CNN, citând o „sursă apropiată de Casa Albă care vorbește cu președintele în mod regulat”, a relatat că numirea mai multor experți juridici de înaltă calitate, inclusiv Alan Dershowitz și Kenneth Starr, reflectă dorința lui de a avea o echipă de mari personalități capabile să-l apere în presă."Trump le-a spus asociaților și aliaților din jurul său că dorește o echipă juridică "de înaltă calitate ", care să poată face performanță la televizor", a declarat sursa", citată de CNN.„Este pur și simplu cine este Trump, a continuat sursa, adăugând că Trump adoră ca oamenii care sunt la televizor să lucreze pentru el”.Așa cum a menționat sâmbătă Sonam Sheth de la Business Insider, Dershowitz este o prezență frecventă la televiziune și l-a apărat constant Trump în apariţiile sale la emisiunile postului Fox News pe toată durata președinției sale.Starr, deși nu s-a asociat anterior cu președintele, a făcut parte din echipa care a condus procesul de punere sub acuzare a ultimului președinte care a fost demis, Bill Clinton.Dorința lui Trump de a avea o echipă de avocaţi care să-l poată apăra la televizor reflectă viziunea sa pe scară largă conform căreia persoanele cu funcţii înalte din administrația sa ar trebui să arate ca vedetele TV și ca cele din filme.Echipa lui Trump a emis, sâmbătă, primul său răspuns oficial la somația Senatului către președinte, negând toate acuzațiile împotriva sa."Președintele Trump neagă categoric și fără echivoc toate acuzațiile din ambele articole de acuzare", a spus o scrisoare de șase pagini ca răspuns la articolele de punere sub acuzare.Scrisoarea continua să descrie acuzațiile împotriva lui Trump drept „un afront la Constituția Statelor Unite, la instituțiile noastre democratice și la poporul american”.Marţi, urmează să înceapă în senatul SUA procesul pentru destituirea preşeedintelui Donald Trump.