PMB, după protestul de la Autobaza Pipera: Consiliul General este proprietarul terenului

„Decizia de relocare a Autobazei Pipera are o vechime de peste 1 an și a fost adoptată în contextul realizării, în zonă, a unei investiții de interes public: construirea viitorului Spital Metropolitan, obiectiv de o deosebită importanță pentru toți locuitorii Capitalei. Pentru realizarea acestui proces, conducerea STB SA a purtat discuții cu cea a sindicatului STB, precum și cu angajații din Autobaza Pipera și au stabilit măsuri care să nu afecteze activitatea salariaților și nici pe cea a liniilor aferente acestei autobaze”, transmite Primăria Capitalei printr-un comunicat de presă.Având în vedere această relocare, STB a stabilit un program mai amplu de măsuri, fiind analizată posibilitatea înființării unei noi autobaze în jumătatea de nord a Capitalei, care să gestioneze liniile necesare pentru această parte a Regiunii București-Ilfov. Astfel, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a decis la 22 februarie 2018 preluarea din administrarea fostei RATB (actuala STB SA), în administrarea directă a CGMB, imobilul situat în Șos. Pipera unde se află Autobaza Pipera, în scopul construirii pe acest teren a Spitalului Metropolitan.„Prin aceeași hotărâre, s-a stabilit ca, în termen de 12 luni de la intrarea ei în vigoare, Autobaza Pipera să fie relocată la alte amplasamente. Ulterior, prin Hotărârea nr.54/31.01.2019, CGMB a amânat cu un an relocarea autobazei. Așadar, până la sfârșitul acestei luni, STB SA trebuie să predea CGMB imobilul, în scopul implementării programului de investiții referitor la Spitalul Metropolitan”, mai arată Primăria.„CGMB este atât proprietarul terenului respectiv, cât și acționarul majoritar al STB SA”, precizează sursa citată. Societatea de Transport doar aplică o decizie CGMB. Toate liniile de transport vor funcționa conform programului stabilit.