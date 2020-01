VIDEO Ultimul test reușit pentru SpaceX, înainte de a transporta astronauți NASA pe Stația Spațială Internațională

Lansarea-test, fără persoane la bord, a început la 10:30 a.m. (15:30 GMT) la centrul spaţial Kennedy din Florida cu decolarea unei rachete Falcon 9, în vârful căreia a fost fixată Crew Dragon, noua capsulă a SpaceX, transmite Agerpres.Racheta a fost programată ca şi cum trebuia să lanseze capsula pe orbită. La un minut şi 24 de secunde de la decolare, la o altitudine de aproximativ 19 kilometri deasupra Atlanticului şi în timp ce racheta călătorea cu peste 1.500 km/h, a fost declanşată o secvenţă de abandon pentru a simula o anomalie: capsula şi-a aprins puternicele propulsoare SuperDraco pentru a se ejecta din rachetă şi a se distanţa cât mai repede posibil.Într-o misiune cu oameni la bord, acest lucru ar salva astronauţii prinşi cu centuri în interiorul Dragon, dacă racheta ar avea vreodată o problemă sau ar fi pe o traiectorie greşită. La scurt timp după separarea bruscă, racheta s-a dezintegrat într-o mare minge de foc, despre care SpaceX avertizase.Crew Dragon şi-a continuat singură traseul spre cer până la aproximativ 40 km altitudine, înainte de a cădea în mod natural spre Oceanul Atlantic. Apoi, cele patru paraşute mari ale capsulei s-au deschis pentru a încetini căderea şi coborârea în Atlantic, unde echipele de salvare au fost poziţionate în prealabil. La nouă minute după decolare, Crew Dragon a amerizat, aparent fără avarii.Analiza capsulei şi datelor de zbor vor confirma dacă totul a decurs bine şi dacă vehiculul este considerat fiabil pentru transportarea astronauţilor. O conferinţă de presă are loc începând de la 16:30 GMT cu oficiali de la NASA şi SpaceX.Derularea aparent normală a acestui test periculos este o veste excelentă pentru SpaceX şi pentru NASA, care are urgent nevoie de a certifica un vehicul pentru a-şi transporta astronauţii către ISS începând din acest an. Din 2011, Statele Unite au fost nevoite să-şi transporte astronauţii cu rachetele Soyuz ruseşti, singurele care au această capacitate după retragerea navetelor americane. NASA a semnat un contract similar cu Boeing, care a dezvoltat capsula Starliner.