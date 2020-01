Șeful Netflix, interesat de o colaborare cu Prințul Harry și Meghan Markle: Cine nu ar fi?

Decizia ducilor de a deveni independenţi financiar deschide noi posibilităţi pentru contracte avantajoase pe care le-ar putea încheia, iar Ted Sarandos a spus că ideea de a lucra cu cei doi i se pare interesantă. "Da, cine nu ar fi interesat? Da, desigur", a spus acesta, aflat la un eveniment organizat la Los Angeles, potrivit Press Association, citată de Mediafax.Dacă ar încheia o afacere în acest domeniu, ducii de Sussex ar călca pe urmele soţilor Michelle şi Barack Obama, care au semnat un acord de producţie cu Netflix în mai 2018. În cadrul acestui acord exclusiv, fostul preşedinte american şi soţia sa pot produce propriile filme, seriale şi documentare, prin intermediul companiei lor, Higher Ground. Termenii financiari nu au fost făcuţi publici, deci este dificil de estimat la cât s-ar ridica un acord similar încheiat cu prinţul Harry.Netflix este și producătorul unui serial despre familia regală britanică, "The Crown".Netflix nu ar fi prima companie media care ar lucra cu cuplul regal. Pe 11 ianuarie, publicația Times of London a scris că ducesa Meghan de Sussex ar fi semnat un contract cu compania Disney, pentru a asigura rolul de narator al unui proiect, încasările obținute urmând să fie donate unei asociații caritabile care se ocupă de protejarea vieții sălbatice, Elephants Without Borders. În aceeași zi a apărut în mediul online o înregistrare video a prințului Harry discutând cu șeful Disney, Bob Iger, pe covorul roșu, la premiera europeană, de la Londra, a filmului "The Lion King", din iulie anul trecut.Prințul Harry și soția lui, Meghan, nu vor mai folosi titulatura "Alteţa sa regală" și nu vor mai primi fonduri din surse guvernamentale, a anunțat, sâmbătă seară, Palatul Buckingham, reşedinţa oficială a reginei Elisabeth a II-a. Ducele și ducesa de Sussex vor returna 2,4 milioane de lire sterline, bani publici primiți pentru renovarea Frogmore Cottage, reședința din Windsor, care va rămâne locuința lor oficială din Marea Britanie. Mai mult, cuplul nu o va mai reprezenta formal pe regina Elisabeth a II-a începând cu primăvara acestui an. Deciziile au fost luate după ce Harry și Meghan au anunțat recent că doresc să renunțe la statutul de membri seniori ai familiei regale a Marii Britanii.