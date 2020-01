Florin Cîțu: Susțin 100% declarațiile lui Orban. Dublarea alocațiilor nu a fost inclusă în buget și este nevoie de resurse suplimentare

„Premierul României a făcut o declarație pe care o susțin 100%. Dinamica creșterilor cheltuielilor cu asistența socială este condiționată, ca în orice țară din lume, de evoluția economiei și a încasărilor la buget. Mai ales în situația României unde 2/3 din cheltuieli curente sunt salarii și asistență socială. În plus, dublarea alocațiilor, 7,5 miliarde lei, NU a fost inclusă în buget și este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decât cele bugetate și/sau reduceri de cheltuieli”, a argumentat ministrul, pe Facebook.El acuză PSD că a introdus aceste amendamente fără să precizeze de unde vin banii. ”Am căutat sursă de finanțare. Nu am găsit-o. Nu există. Am făcut la fel pentru amendamentul introdus în Parlament care dublează alocațiile. Nici acolo nu am găsit sursă de finanțare. Iresponsabilitate maximă din partea socialiștilor care în disperarea de a-și salva imaginea sunt gata să arunce în aer România. Guvernarea PNL este una responsabilă. Venim cu soluții atât pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului administrativ) cât și pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile și populismele guvernărilor PSD din ultimii ani”, a mai spus ministrul.Ludovic Orban a declarat la HotNews.ro LIVE că majorarea alocațiilor și a pensiilor depinde de evoluția economică . Premierul a precizat însă că își dorește aceste creșteri, însă nu va fi luată nicio decizie „care să afecteze evoluția economiei pe termen lung”.Întrebat dacă alocațiile pentru copii vor fi dublate în a doua jumătate a acestui an, Orban a răspuns: „dacă există resurse financiare”. Întrebat dacă este posibil ca alocațiile să nu fie majorate în acest an, premierul a spus că „e o garanție că vom crește alocațiile pentru copii, cu cât le vom crește vom vedea în funcție de cum evolează veniturile, cheltuielile”.