Cod galben de ceață, polei și chiciură în 11 județe

Potrivit meteorologilor, în județele Gorj și Vâlcea se va semnala, până la ora 10.00, polei. Totodată, în județele Arad, Bihor, Alba, Mureş, Harghita, Sibiu, Cluj și Satu Mare se anunță până la ora 11.00 ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, chiciură sau polei.Doljul este sub avertizare de polei burniţă până la ora 9.00, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, ceața densă reduce vizibilitatea în trafic sub 200 m și izolat sub 50 m pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Mureș, Sibiu, Dolj, Gorj, Tulcea, Constanța și Brăila.De asemenea, în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, în unele zone sub 100 de metri, se circulă și pe autostrăzile A1 București – Pitești și Sibiu – Deva, A3 Turda – Borș și Ungheni – Iernut, A3 București – Ploiești și A10 Sebeș – Turda.