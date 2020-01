Gigi Becali nu scapă de interdicții. Cererea de reabilitare, respinsă de Curtea Supremă

„Respinge cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul Becali George. Obligă petentul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanței. Decizia poate fi atacată.Gigi Becali a declarat, joi la sediul instanței supreme înainte de a fi judecată cererea lui, că vrea să ceară magistraților reabilitarea după executarea pedepsei, deoarece acesta încă are interdicțiile de a vota și de a fi ales într-o funcție publică. Becali nu vrea să candideze, însă vrea reabilitarea ca „o mică îndreptare”.„Vin la Înalta Curte fără belele, vin cu pace, pentru albire. Înseamnă mare lucru (reabilitarea, n.r). Adică e o mică indreptare. (Are, n.r.) Interdicțiile de a alege și a fi ales. Și atât, de fapt. Funcție de demnitatea publică nu mă interesează. Să aleg - să zicem așa și-așa. Nu e mare lucru (să candidez)”, a declarat Gigi Becali la sediul Înaltei Curți.Întrebat de ce solicită acum reabilitarea și nu a așteptat să se împlinească termenul de drept, Becali a spus: „Păi trebuie, dacă nu ceri nu iei niciodată. Trebuie să aștepți 5 ani pentru reabilitarea de drept. Dacă aștept, doamne ferește mai face un dosar, zice că ești recidivist. Eu am făcut pușcărie degeaba și de aia am și venit să cer reabilitarea”.Acesta a solicitat reabilitarea pentru a i se șterge pedepsele accesorii dispuse de instanța care l-a condamnat și pentru a avea un cazier curat. Pedepsele accesorii (interzicerea dreptului de a fi ales într-o funcție publică și de a vota) sunt impuse câțiva ani după eliberare. Gigi Becali a fost eliberat din penitenciar, în 2015, după ce a executat o treime din pedeapsa de 3 ani și 6 luni în dosarul schimbului de terenuri cu MApN și a primit, ulterior, un spor de câteva luni în dosarul Valiza și în cel al sechestrării celor care i-au furat mașina.Sursa: Mediafax