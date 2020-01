VIDEO Un avion care abia decolase din Los Angeles și-a golit rezervoarele cu carburant deasupra unei școli. Peste 30 de persoane s-au plâns de probleme de probleme respiratorii sau de piele

Zborul Delta 89, un Boeing 777 cu destinaţia Shanghai (China), 'a avut probleme la un motor' la scurt timp după decolare, situaţie ce a forţat aparatul să se întoarcă pe aeroportul din Los Angeles, a declarat agenţiei franceze de presă un purtător de cuvânt al Delta Air Lines.

Aeronava a aterizat fără probleme în jurul orei locale 12:00, dar înainte de aceasta a aruncat carburant - 'aşa cum prevede procedura normală' - cu scopul de a uşura avionul în vederea unei aterizări de urgenţă, a asigurat acelaşi purtător de cuvânt.

Carburantul a căzut mai ales peste o şcoală elementară din Cudahy, la 25 km est de aeroport.

INCIDENT: Delta #DL89 LAX to Shanghai (Boeing 777-200ER N860DA) dumped fuel & just returned to LAX with an engine issue. Its fuel dump has created a live HazMat incident in Cudahy, LA (E. of LAX) where 20+ people are being treated, including schoolchildren.

Video Source: @BNONews pic.twitter.com/c26mKWSYqF