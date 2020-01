[P] Fă ca schimbările permanente din domeniul financiar să lucreze pentru tine, nu împotriva ta

Ce sfaturi ne poate da Ionuț Guțu, Central Europe Greater Balkans (CEGB) Controller la PepsiCo pentru a ne dezvolta profesional și a beneficia de schimbările din domeniul financiar

De multe ori nu înțelegem ce presupune schimbarea, ni se pare un concept vag și poate prea îndepărtat ca vreodată să ne afecteze, dar totuși de temem de el. Ne temem de schimbare pentru că ea se produce totuși nu doar la nivel macro, dar și la nivel personal, profesional, la locul de muncă. Ne temem că vom deveni irelevanți, că inteligență artificială ne va înlocui la job, că angajatorul, compania se pot muta oricând în alte țări cu forță de muncă ieftină, că totul se poate schimba în defavoarea noastră. Și poate în niciun alt domeniu de activitate acest lucru nu este mai evident ca în domeniul financiar.Totuși, sunt numeroși oamenii care profită și se dezvoltă de pe urma schimbării. În domeniul financiar acești oameni văd schimbarea nu ca pe un obstacol, ci ca pe o oportunitate. Pentru ei schimbarea vine la pachet cu dezvoltare profesionale, creșteri salariale, oportunități în carieră care până atunci erau imposibil de atins. Ei nu caută să limiteze schimbarea, ci vor să o alimenteze pentru că de acolo va veni câștigul lor și progresul profesional. Iar retetea lor e simplă, și nu implică discursuri motivaționale sau mesaje inspiraționale, ci doar învățare.ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) este o organizația internațională care oferă calificări profesionale în domeniul financiar și mecanisme prin care tu ca profesionist în domeniul financiar vei rămâne nu doar relevant, dar mai ales inovator și câștigător în fața (și chiar datorită) schimbărilor permanente.Ionuț Guțu, Central Europe Greater Balkans (CEGB) Controller pentru PepsiCo este unul dintre oamenii care au întors valul schimbării în favoarea sa prin învățare continuă. Pentru el învățarea continuă este esențială în profesia de contabil, într-un mediu de afaceri foarte dinamic, unde contabilii profesioniști se implică din ce în ce mai mult în luarea deciziilor.„În cariera mea de peste 16 ani, fie că am fost auditor, contabil sau controlor financiar, am acordat mereu o importanță deosebită învățării, acumulării de noi informații precum și înțelegerii tendințelor în companiile relevante pentru industria în care am profesat.”Ionuț Guțu ne spune și care sunt principalele abilități acumulate în cadrul programului ACCA de pregătire profesională în domeniul finaciar, abilități necesare pentru ca potențialul oricărei schimbări profesionale să fie deplin maximizat.„ACCA mi-a oferit o perspectiva largă asupra contabilității și științelor economice, oferind o înțelegere globală a fenomenelor și proceselor de tranzacție. Abilitățile soft sunt de asemenea cruciale astfel încât, pregătirea ACCA m-a ajutat în perfecționarea limbii engleze, m-a făcut să înțeleg că o problema poate avea soluții diferite și poate, cel mai important ACCA m-a ajutat să mă conectez cu profesioniști din diferite țări și culturi. Un alt avantaj de a fi absolvent ACCA este și acela că viiotrul tău angajator știe că are în față sa niște persoane responsabile și pregătite corespunzător pentru a face față provocărilor din mediul de afaceri.”Procesul de examinare ACCA este transparent, complet, pentru a acoperi toate potențialele vulnerabilități ce pot să apară în cadrul unei cariere din domeniul financiar. „De la alocarea metodică de puncte pentru fiecare pas din rezolvarea problemelor și continuând cu o abordare a subiectelor în care partea teoretică se combină în mod inspirat cu partea practică, examenele ACCA au însemnat efort, emoție, dar și un confort că procesul de examinare este foarte transparent. Un alt lucru pe care aș vrea să îl spun, cu riscul de a părea lipsit de modestie, este că, după fiecare examen, mă simțeam mai înțelept și mai sigur pe mine.”Ionuț Guțu spune și cum anume acreditarea ACCA l-a ajutat în cariera sa, în față competiției și în stabilirea de noi relații profesionale.„ACCA a fost unul dintre atuurile mele în toate interviurile și evaluările prin care am trecut în carieră. Angajatorii, atât cei din România cât și cei din zona companiilor mulținationale apreciază un candidat care are o calificare internațională și demonstrează o înțelegere a riscurilor și oportunităților dintr-o perspectiva amplă. La rândul meu, atunci când am recrutat, o întrebare cheie pentru candidați a fost legată de calificările lor profesionale. Mai mult, am încurajat și susținut numeroși membri ai echipei mele în eforturile lor de a deveni membri ACCA.”Acest pașaport profesional internațional, acreditarea ACCA „este o parte esențială în cartea de vizită a unui tânăr care își dorește o carieră de success. Acreditarea ACCA oferă pe lângă o bază solidă în stapanierea domeniul financiar și sentimentul că faci parte dintr-o elită profesională”, după cum mărturisește Ionuț Guțu.Schimbarea în domeniul financiar înseamnă pe lângă abilitățile profesionale și o serie de aptitudi soft, felul cum interacționezi cu ceilalți profesioniști, dar și abilitatea de a lua decizii, de a face strategii, de a fi un manager și un vizonar în domeniul financiar.Ionuț Guțu rezumă schimbările din domeniul contabilitatiii astfel: „dacă ne gândim la imaginea profesionistului contabil ieri și azi, vedem o schimbare semnificativă – de la a fi perceput ca functionarasul care scrie registre și fișe șah, până la a fi un partener strategic în luarea deciziilor companiei, responsabil pentru realizarea obiectivelor financiare și comerciale, alături de managerul general și de ceilalți membri ai echipei de conducere.”Apetitul pentru acreditarea ACCA este dat și de rezultatele foarte bune obținute de membrii ACCA în companiile în care își desfășoară activitatea. 