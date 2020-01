O avocată din Bistrița, numită secretar de stat în Ministerul Justiției: Am susținerea PNL Bistrița, care a obținut rezultate bune la alegeri

Olivia Diana Morar, avocat din Bistrița, a fost numită marţi în funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei. Ea era consilier municipal și a demisionat. Morar a declarat pentru HotNews.ro că pentru postul de secretar de stat a primit susținerea PNL Bistrița-Năsăud, organizație cu rezultate bune la ultimele alegeri. Întrebată despre oportunitatea desființării Secției speciale, ea a spus că va formula o opinie după ce va afla "politicile publice pe care le promovează PNL în guvern".





Decizia, semnată de premierul Ludovic Orban, a fost publicată în Monitorul Oficial.





Olivia Diana Morar este avocat în Baroul Bistrița şi a fost consilier municipal PNL, aleasă în 2016, funcție din care a demisionat acum. Din octombrie 2017, ea este președintele organizației de femei PNL Bistrița-Năsăud.

Morar are 16 locuințe și 16 terenuri

Potrivit unei declarații de avere din iunie 2018, Olivia Morar are 4 apartamente în Oradea, Baia Mare, Bistrița și Hunedoare, trei dintre ele având suprafețe de peste 100 de metri pătrați. Ea are 12 case, majoritatea cu suprafețe de peste 100 de metri pătrați, situate în Bistrița, Oradea, Constanța, Satu Mare, Timișoara și București. Din cele 16 locuințe, 8 sunt obținute prin succesiune și deține cote parte. De asemenea, are și două spații comerciale, cumpărate în 2016, având tot cotă-parte.

Ea are și 16 terenuri, 15 fiind intravilan, 9 dintre ele fiind obținute prin succesiune. Ea a menționat în declarația de avere și un autoturism BMW fabricat în 2013.

În anul fiscal anterior depunerii declarației de avere, Morar a obținut 4.719 lei din indemnizația de consilier local, 176.925 de lei din avocatură și peste 45.000 de lei din chirii.

Contactată de HotNews.ro, Olivia Morar a spus că este membru PNL din 2012, iar pentru postul de secretar de stat în Ministerul Justiției a avut susținerea filialei județene a partidului, care a obținut rezultate bune la alegerile europarlamentare și prezidențiale."Îmi rezerv dreptul de a formula o opinie după ce voi afla politicile publice pe care le promovează PNL în guvern. Acum aș răspunde la modul general", a declarat Morar, întrebată care consideră că sunt principalele probleme din sistemul judiciar și care este opinia sa despre desființarea Secției de anchetare a magistraților.