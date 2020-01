Barna îi cere demisia primarului din Târgu Mureș care vrea ca statul să decidă cine face copii: „Exemplul” său nu mai are loc în viața publică românească

Invitaţia de a veni la audieri a fost transmisă la sediul primăriei marţi dimineaţă, a spus, la Digi 24, preşedintele CNCD.





"Vorbim de posibile fapte de discriminare, de posibil discurs de ură, încă nu am luat o decizie, pentru că nu am făcut audieri. Vom analiza aceste declaraţii, postarea pe Facebook are un conţinut, prima reacţie un cu totul alt conţinut", a declarat Asztalos Csaba.





El a transmis un mesaj în contextul alegerilor locale din acest an, în sensul de a fi prevenite astfel de declaraţii şi a îndemnat la respect.





"Avem în legislaţie protecţia copilului şi sunt şi exemple de bune practici, dar trebuie să discutăm respectabil despre aceste subiecte de interes public. Atitudinea primarului (Dorin Florea - n.r.) mă duce cu gândul înapoi în istorie şi e trist. Nu aşa aplicăm politici publice, ştiu că suntem în an de campanie, şi el candidează, e problema lui. Dar să prevenim generarea unor astfel de speţe şi să ne respectăm reciproc. Transmit un mesaj către actorii publici politici să trateze acest an electoral cu mai multă responsabilitate!", a declarat preşedintele CNCD.

Asztalos Csaba declara luni seară pentru HotNews.ro că CNCD s-a autosesizat după declarațiile primarului din Târgu Mureș pentru discurs de ură pe criterii de clasă socială și etnie.









Dacă cuplurile fac totuși copii și nu îndeplinesc condițiile de mai sus, atunci statul ar trebui să îi preia pe cei mici.





Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea susține că propunerea sa nu este „radicală deloc”, fiind una despre care a mai vorbit și în trecut. El a precizat că „statul încurajează nemunca” și că a întâlnit cazuri în care fete de 12-13 ani au devenit mame „pentru banii de alocație”. Dorin Florea s-a referit explicit la comunitatea roma, susținând că, dacă se vor impune astfel de condiții, „o să intre frica în ei” și n-or să facă copii doar pentru bani. „Eu am (la Tg. Mureș-n.r.) cel mai mare număr de țigani din țară (...) Țiganii sunt o problemă serioasă a României și ne facem că nu vedem?! (...) De când i-a dezrobit Cuza, au rămas la fel”, a spus el, precizând că „dacă văd trei copii la cerșit, în rețele de pedofilie, sunt nebun să nu intervin ca stat și să las pe seama Justiției”.

„​Este de netolerat că în 2020, într-o democrație așa cum pretindem că suntem, un primar să vină să ne spună cine ar trebui să aibă copii și cine nu. „Exemplul” primarului traseist de la Târgu Mureș, Dorin Florea, recunoscut pentru numeroasele sale ieșiri în decor, nu mai are loc în viața publică românească. Nimeni nu are dreptul să intervină în decizia unei familii care dorește să aibă copii. Astfel de declarații și comportamente care amintesc de perioade negre ale istoriei ar trebui să fie sancționate prompt de cetățeni, în condițiile în care domnul Primar nu are decența să își dea demisia. Apoi ar putea să se apuce de citit Constituția, legile și definiția de dicționar a bunului simț. Administrația locală are nevoie de oameni care să înțeleagă nevoile reale ale comunităților pe care le reprezintă. Nu de traseiști, nu de rasiști, nu de incompetenți”, a scris liderul USR pe Facebook.