Guvernul de la Teheran îi dă replica lui Trump: Varsă lacrimi de crocodil pentru „marele popor iranian”

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Teheran a respins poziția președintelui american Donald Trump care și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii din Iran și a cerut autorităților să nu îi omoare. Oficialul a spus că Trump varsă „lacrimi de crocodil” pentru ”marele popor iranian”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ali Rabiei, a declarat că Trump va rămâne în memoria poporului iranian ca omul care a omorât un general de frunte și din cauza căruia oamenii se luptă cu problemele economice, transmite Reuters, citând presa de stat.

Trump a scris pe twitter, duminică, în farsi și în engleză, un mesaj în care cerea autorităților de la Teheran să nu îi ucidă pe protestatari și lăuda ”marele popor iranian”.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!