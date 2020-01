UPDATE Ministrul de Interne anunță reducerea posturilor de conducere: Planul de reorganizare a instituțiilor din Ministerul de Interne, finalizat în această săptămână

Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune că în această săptămână va fi finalizat un plan de restructurare a instituțiilor din Ministerul de Interne, incluzând Poliția și Jandarmeria, și că a avut discuții doar cu reprezentanții Jandameriei legat de un model cu comandă regională. El susține că astfel se vor reduce multe posturi de conducere cu salarii foarte mari.

Vela a declarat, luni, că toate instituțiile de armă trebuie să trimită propriile propuneri de reorganizare până marți și că până la finalul săptămânii va fi gata un plan de reorganizare a instituțiilor.

El a spus că până acum a discutat doar cu reprezentanții Jandarmeriei, care au fost de acord cu o reorganizare după modelul Poliției de Frontieră, care are doar cinci inspectorate regionale, în locul a 40 de inspectorate județene.

"Pot să spun despre ce am discutat cu Jandarmeria, care este de acord să copieze modelul Poliţiei de Frontieră, adică să existe o comandă regională care să aibă în subordine mai multe inspectorate actuale, având în vedere faptul că va fi mai eficientă comunicarea, tot ceea ce ţine de organizare şi de acţiunile operative. Pentru minister va fi bine, pentru că se reduc anumite posturi de conducere, cu salarii foarte mari, rămânând astfel economii financiare pentru alte cheltuieli, cum ar fi dotarea poliţiştilor sau modernizarea unor dotări", a afirmat Marcel Vela.

El a spus că săptămâna trecută a discutat despre programarea bugetară, fiind foarte greu să se comunice cu 40 de directori economici de la direcţiile din ţară. "Pe când, dacă se face o eficientizare la fel cum are, de exemplu, Poliţia de Frontieră, care a fost prima ce a raportat solicitările Direcţiei Economice, cred că şi comunicarea va fi mai bună. Să nu uităm că noi suntem organizaţi, în prezent, după reforma administrativă din 1968".

Chestionat despre nemulțumirile sindicatelor din Poliție, care au reclamat că nu au fost consultate, ministrul de Interne a spus că va avea discuții cu sindicatele în această săptămână, după ce va primi propunerile de la instituții. "A fost o speculație, ca să nu zic o diversiune a sindicaliștilor ca să își mai facă imagine pentru că unii doresc să candideze la Parlament".

Ministrul de Interne a susținut, duminică, la Digi 24, că reorganizarea structurilor din MAI nu va duce la concedieri, ci "este vorba strict de managementul instituţiei, care ţine de managerii din minister".

El a spus că, în urma unui audit, a constatat că la Jandarmerie "se suprapun sarcini". "Am constatat că este o nevoie acută de a regândi, a veni cu propuneri, a eficientiza Ministerul Afacerilor Interne. Am generat o discuţie cu toate structurile pentru a găsi cele mai bune formule", afirma ministrul.

Vela a vorbit şi despre eventualitatea de a grupa, în anumite domenii, mai multe judeţe sub o singură structură: "Trebuie să recunoaştem - România în prezent este încă organizată după reforma administrativă făcută de Ceauşescu în 1968, cu multe judeţe, cu multe structuri, iar eu îmi doresc o eficientizare a managementului operaţional, a comunicării şi la Jandarmerie chiar cred că ar fi o variantă bună să se organizeze sub formă regională - mai multe judeţe sub o singură structură".