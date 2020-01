Dancă: Drepturile salariale şi drepturile la pensie aflate în plată vor fi respectate de PNL

„Tot ceea ce înseamnă drepturi salariale, drepturi la pensie aflate în plată, potrivit legilor în vigoare şi care urmează să crească, potrivit legilor în vigoare, noi (PNL) le vom respecta, inclusiv majorările salariale pentru profesori. Atât cele de la 1 ianuarie, cât şi cele de la 1 septembrie, astfel încât profesorii să ajungă pe grila din 2022. Am spus acest lucru de nenumărate ori, se pare însă că, în disperare de cauză, cei din PSD continuă să alimenteze aceste intoxicări folosindu-se în mod absolut cinic şi ticălos de fricile oamenilor”, a precizat Dancă, la Digi TV.Cât priveşte poziţia guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, potrivit căreia într-o economie care creşte cu 4% nimic nu poate să crească cu 40%, Dancă a replicat că „nu guvernatorul decide dacă se majorează sau nu pensiile”.„Dacă guvernatorul este chemat să prezinte o situaţie privind perspectivele macroeconomice şi uitându-ne la date sigur că asta arată complicat, nu înseamnă că guvernatorul decide dacă se majorează pensiile sau nu. Asta este o decizie a Guvernului, iar decizia Guvernului este una foarte clară”, a afirmat Dancă. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, susţine că politicienii trebuie să fie foarte atenţi la majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, în condiţiile unei creşteri economice de numai 4%.„Nu trebuie să facem obsesii pe cifre biblice şi să fim foarte atenţi dacă nu vrem să rătăcim aşa vreo 40 de ani printr-un deşert financiar. Văd că singura discuţie este 40%. Păi da legea e mare şi lată, are atâtea prevederi. Hai să fim serioşi cu cifrele. Nu pot să vă dau acum un răspuns, pentru că nu am un răspuns. Aici nu este decât soluţie politică. Deci, nu avem soluţie financiară şi economică. Când economia creşte cu 4% nu poate să crească ceva cu 40%, că nu ceva marginal, e jumătate din populaţia activă a ţării. Deci, câtă filosofie trebuie să faci aici? Într-adevăr, soluţia este dificilă, dar e politică şi socială”, a declarat Mugur Isărescu, întrebat dacă el crede în creşterea cu 40% a punctului de pensie.