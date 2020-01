Firea: Problemele de trafic din Capitală nu pot fi rezolvate doar de Primărie.

„Problemele de trafic din Capitală nu pot fi rezolvate doar de Primărie, pentru că Primăria nu are în subordine, spre exemplu, centura ocolitoare a Capitalei sau metroul. Toate acestea sunt în subordinea CNAIR, Ministerul Transporturilor. Toate aceste măsuri sunt în Planul Integrat de Calitate a Aerului. (...) Dacă domnul ministru (al Mediului - n.r.) de patru zile toacă la fiecare post de televiziune că Firea e vinovată pentru poluarea din Capitală, sunt lucruri incorecte şi consider că e o bătălie politică pentru Primăria Capitalei începută prematur şi pe teme care nu îmi pot fi mie imputabile”, a spus Firea, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, potrivit Agerpres.Ea a menţionat că procedura de infringement a fost demarată din 2007.„România este sub supravegherea Comisiei Europene din 2007 - 2008 şi toţi anii care au urmat până în zilele noastre. În cazul în care se va da Românei o sancţiune pentru oraşele care au cea mai mare poluare, dintre care Bucureştiul e pe locul patru, perioada afectată e 2010-2014, când eu nu eram primar general. (...) Domnul ministru este în stare să spună, pentru că a lăsat deja să se înţeleagă faptul că va veni Comisia Europeană şi ne va taxa pentru activitatea mea din ultimii trei ani”, a afirmat Firea.Primarul general a spus că a făcut publice grafice de la agenţii de protecţia mediului pentru a arăta că ceea ce spune ministrul Mediului este „nu doar exagerat, ci induce stare de panică” în rândul populaţiei, spunând că respirăm în Bucureşti „otravă”.„Agenţiile de mediu şi din Bucureşti şi din celelalte judeţe tot în subordinea Ministerului Mediului sunt şi deci nu au cum să facă un parti-pris vreunei primării sau vreunui primar şi există informaţii pe toţi anii trecuţi şi pe lunile anterioare care arată foarte clar că şi în Bucureşti, şi în Iaşi, şi în Braşov, şi în Cluj, şi în Satu-Mare, şi în Sighişoara, şi în Sibiu şi alte municipii şi chiar unele oraşe care au zone industriale sunt în anumite intervale de timp depăşiri ale normelor de poluare, dar nu toată ziua, nu permanent, iar măsuri s-au luat”, a spus Firea.În ceea ce priveşte invitaţia ministrului Mediului pentru o întrevedere pe 20 ianuarie, ea e de părere că relevă că ministrul a minţit.„Cât priveşte lansarea invitaţiei domniei sale către mine, către domnul primar din Braşov şi domnul primar din Iaşi pentru o întrevedere pe data de 20 ianuarie, după ce el de o săptămână ne toacă pe toţi, în special pe mine, înseamnă că dovedeşte clar că nu e o urgenţă. Când ministrul Mediului vine şi spune că nişte cetăţeni respiră aer otrăvit nu propune o întâlnire peste trei săptămâni - trebuie acum, urgent, să luăm măsuri (...) - asta dovedeşte că a minţit”, a adăugat Firea.Bucureştiul are un Plan privind calitatea aerului, votat în Consiliul General, astfel încât nimic nu putea împiedica primarul general al Capitalei să aplice acele măsuri şi bucureştenii să nu fie nevoiţi să respire în fiecare zi otravă în loc de aer curat, a declarat miercuri ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.„Am transmis, încă de ieri, invitaţii către primarii de la Bucureşti, Braşov şi Iaşi pentru 20 ianuarie să discutăm la minister ce trebuie făcut de administraţiile publice locale. Ele sunt cele care în mod normal ar trebui să implementeze măsurile din aceste planuri privind calitatea aerului, astfel încât România să nu fie nevoită să plătească amenzi la Bruxelles pe infringementul privind calitatea aerului”, a afirmat Alexe.