Predoiu: Eșecuri de tipul Țăndărei consolidează încrederea traficanților că nu li se întâmplă nimic. Această ruşine, traficul şi exploatarea minorilor, trebuie să se oprească

Eşecuri de tipul celor din "Cazul Țăndărei” nu fac decât să consolideze încrederea traficanţilor că nu li se poate întâmpla nimic, sume uriaşe de bani fiind obţinute de pe urma traficului şi exploatării de minori, spune ministrul Justiției, Cătălin Predoiu. El afirmă că ar trebui "să o luăm de la zero", de exemplu de la a inventaria câte case de prostituţie funcţionează în fiecare oraş, cine câştigă de pe urma lor și cine le protejează, susținând că va iniţia un astfel de demers cu noile conduceri ale Parchetelor imediat ce îşi vor prelua mandatele.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit joi cu Iana Matei, președintele organizației Reaching Out România, discuțiile vizând problema traficului de persoane din România, în special a traficului de minori, cauzele, modalităţile şi posibilele măsuri de creştere a eficienţei statului român în combaterea acestui fenomen. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, Predoiu "şi-a exprimat încrederea că procurorii cu expertiză în anchetarea cauzelor de trafic de minori vor putea fi capacitaţi într-un efort structurat mai susţinut începând cu anul 2020".





El susține că este nevoie de o viziune mai clară asupra reţelelor de trafic de persoane, a modului de operare, care pot fi elaborate inclusiv pe baza colectării datelor de la Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane pentru victimele majore și de la celelalte agenții active cu atribuții în domeniul asistenței victimelor acestui tip de infracțiuni, pentru victimele minore.





"Acest fenomen este grav, de amploare şi are efecte devastatoare asupra multor minori, este o rană deschisă care obligă toate instituţiile de aplicare a legii la o acţiune coordonată. În prezent, adulţii care racolează minori pentru cerşetorie sau prostituţie acţionează fără mari griji din partea oamenilor legii. Eşecuri de tipul celor din „Cazul Țăndărei” nu fac decât să consolideze încrederea traficanţilor că nu li se poate întâmpla nimic. Sume uriaşe de bani sunt obţinute de pe urma traficului şi exploatării de minori, cu preţul compromiterii unor vieţi, mutilării unor suflete şi sfidării legii şi a moralei publice. Ar trebui să o luăm de la zero, de exemplu de la a inventaria câte case de prostituţie funcţionează în fiecare oraş, unde sunt localizate, cine le exploatează, cine coordonează reţelele de racolare etc. Ar trebui să începem chiar cu capitala ţării, cu Bucureştiul, să aflăm câte astfel de localuri funcţionează, sunt ele sau nu disimulate în alte forme de activităţi aparent legitime, de exemplu hoteluri? Cui aparţin, cine câştigă de pe urma lor, cine le protejează?", a declarat Cătălin Predoiu.

El a mai susținut că va iniția un astfel de demers cu noile conduceri ale parchetelor imediat ce îşi vor prelua mandatele și cu alte ministere din zona de aplicare a legii, cu Parlamentul şi cu societatea civilă. "Această ruşine, care este traficul şi exploatarea minorilor, trebuie să se oprească", a adăugat ministrul Justiţiei.