Ministrul Muncii anunţă externalizarea serviciilor de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi

Externalizarea serviciilor de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi şi implementarea unui program de monitorizare a centrelor de îngrijire de către experţi independenţi din organizaţii neguvernamentale au fost anunţate joi de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Ea a susținut că pregătește măsurile radicale în sistem, care vor merge până la închiderea unora dintre centrele de îngrijire a persoanelor cu handicap. "Soluţia pentru persoanele cu dizabilităţi este să trăiască în comunitate şi nu închise în centre", a afirmat ministrul Muncii.





Conducerile Ministerului Muncii şi a ANDPDCA au luat aceste măsuri în urma rezultatelor controalelor făcute la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi cu Handicap (CRRNPAH) Urlaţi, după ce în acest centru au avut loc patru decese anul trecut, dar şi la alte instituţii de îngrijire a persoanelor cu handicap şi de protecţie a copiilor instituţionalizaţi.





Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a susținut joi că pregăteşte o schimbare radicală de paradigmă a serviciilor de îngrijire a persoanelor cu handicap, deoarece instituţiile publice din domeniu se concentrează în special pe aspectele formale şi pe proceduri şi mai puţin pe calitatea vieţii beneficiarilor.

"Acum este momentul să generăm toate aceste schimbări şi să centrăm toate acţiunile instituţiilor publice pe un pachet de servicii, pe un mod de lucru care să aşeze în centrul măsurilor persoana cu dizabilităţi, să îi ofere acesteia posibilitatea de a-şi dezvolta aptitudini, de a căpăta încredere că poate avea o viaţă independentă, poate avea o viaţă aproape de ceea ce noi trăim în viaţa de zi cu zi (...)", a susținut Violeta Alexandru, citată de Agerpres.

"Soluţia pentru persoanele cu dizabilităţi este să trăiască în comunitate, şi nu închise în centre"

Ministrul Muncii a spus că măsurile radicale care vor fi luate în perioada următoare în sistem vor duce la schimbarea organizării centrelor, la reducerea dimensiunii acestora, până la închiderea unora dintre ele. "Soluţia pentru persoanele cu dizabilităţi este să trăiască în comunitate şi nu închise în centre".





Violeta Alexandru a cerut o schimbare de atitudine în instituţiile care se ocupă de îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi.





"Dau un mesaj foarte clar: cine nu se poate adapta unui alt mod de lucru, care să pună accent pe servicii, care să pună accent pe ajutarea activă a persoanei, de la o vârstă cât mai mică, astfel încât să deprindă aptitudini care să-l ajute să dobândească o viaţă independentă şi nu să-l ţină prizonier într-o instituţie publică, cine nu va avea capacitatea să se adapteze probabil că va simţi o atitudine pe care probabil o va percepe ca ostilă. Nu e vorba de ostilitate din partea noastră, e vorba de un apel public pe care îl facem să generăm o schimbare în atitudinea instituţiilor care să-i ajute pe aceşti oameni să dobândească aptitudinile necesare pentru a beneficia de tot ce au nevoie şi să trăiască o viaţă cum este şi a noastră", a declarat Violeta Alexandru.





Ea a mai susținut că externalizarea serviciilor de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi este o prioritate pentru mandatul său, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să dobândească aptitudini cu ajutorul cărora să ajungă să aibă o viaţă independentă.





"Sunt anumite tipuri de servicii în tot acest pachet de măsuri de care are nevoie o persoană cu dizabilităţi - ca să luăm exemplul de faţă în care statul nu se pricepe să livreze cea mai bună calitate de sprijin, şi atunci, fără să avem prejudecăţi sau decizii prestabilite, folosim toate aceste cazuri de care ne lovim ca să evaluăm ce tipuri de servicii pot fi externalizate în sensul în care să fie sub-contractate unor entităţi private, că sunt organizaţii neguvernamentale, că sunt companii, cum se întâmplă în cazul centrelor pentru îngrijirea bătrânilor. Spre exemplu, acolo avem entităţi care sunt deopotrivă organizaţii, dar şi societăţi comerciale, firme. Prin urmare (vom externaliza n.r.), acolo unde statul, dacă are curajul să recunoască, nu poate, nu are capacitatea, nu a găsit mecanisme prin care să-şi atragă în interior specialiştii necesari, pentru că aici este cea mai mare vulnerabilitate: sistemul public nu reuşeşte să atragă specialişti, alţii decât personalul-suport, personalul tehnic, cei care asigură hrana(...)", a comentat Violeta Alexandru, pentru Agerpres.





Ea a susţinut că statul nu a reuşit să atragă specialişti dedicaţi în acest domeniu, dar că aceştia pot fi găsiţi prin contractarea celor din mediul privat.





Alexandru a explicat și că mecanismul de monitorizare a centrelor de îngrijire a persoanelor cu handicap va include experţi independenţi din organizaţii neguvernamentale: "Am declanşat un amplu proces de cooptare a unor actori independenţi care să ne ajute să vedem realităţile din centrele rezidenţiale peste tot în ţară. E vorba despre un mecanism în care am implicat organizaţii neguvernamentale, experţi independenţi, cu scopul de a avea o privire obiectivă privind problemele care există în acest moment în centrele rezidenţiale".