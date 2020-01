Leonardo DiCaprio a salvat un bărbat care plutea în derivă de 11 ore în Marea Caraibelor

Pe 30 decembrie, în timp ce se afla pe un iaht închiriat, cu iubita sa, Camila Morrone, și prietenii cuplului, actorul în vârstă de 45 de ani a auzit un apel de urgență, prin care erau rugați, alături de alții, să caute un bărbat care căzuse de pe un iaht și plutea în derivă de aproximativ 11 ore."Leo, prietenii lui și căpitanul vasului s-au decis să se alăture căutătorilor, iar, în urma eforturilor depuse, viața bărbatului a fost salvată", a declarat o sursă pentru People."Echipa de pe iaht a fost fericită să încerce și să ajute - mai mult, au putut să îl ajute pe bărbat să fie în siguranță", a mai spus sursa. Se pare că iahtul pe care se afla DiCaprio era singurul din zona unde se afla victima, un bărbat francez.Câteva zile mai târziu, pe 6 ianuarie, Leonardo DiCaprio participa la gala Globurilor de Aur, la Los Angeles, unde a fost nominalizat pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino. Joaquin Phoenix a fost cel care a primit în cele din urmă trofeul, pentru interpretarea din "Joker".