Secretarul de stat Cosmin Marcovici, acuzat că ar fi hărțuit o fată de 17 ani: "Să vii la mine fără ruj și fără coadă" - ReporterIs

Fostul director adjunct al Operei Naționale din Iași Cosmin Marcovici, actual secretar de stat în Ministerul Culturii, este acuzat de o tânără din corul Junior al Operei ieșene că ar fi hărțuit-o sexual. Faptele s-ar fi petrecut la finalul anului 2016 - începutul anului 2017, iar în acest caz ar exista și un dosar penal deschis de Parchetul Judecătoriei Iași, scrie site-ul ReporterIs.

Fata, care la acea vreme avea 17 ani, era colaborator la Juniorii Operei și ar fi depus plângere penală pe numele tenorului, spunând că în noaptea de Revelion 2016-2017 tenorul Cosmin Marcovici (48 de ani) ar fi încercat să o sărute.

"După concert, domnul Marcovici a venit la grupul nostru, s-a îndreptat către mine și a întins buzele dorind să mă sărute. În acel moment am întins obrazul, ferindu-mi fața, fiind clară intenția domnului Marcovici de a mă săruta pe buze. I-am spus că am 17 ani, și el e mult mai mare, căsătorit și nu pot da curs unor astfel de propuneri. El a râs și mi-a spus că mai am un pic și sunt bătrână, și că acum sunt numai bună. Am rămas stupefiată, iar după plecarea lui, colega mea mi-a spus că așa e el, cu foarte multe fetițe procedează la fel", a susținut fata.

Ulterior, tenorul ieșean ar fi abordat-o pe tânără pe messengerul Facebook, chemând-o la el în birou "fără ruj și fără coadă".

Cosmin Marcovici susține, însă, că ”nu s-a întâmplat nimic în afara limitelor normale de colaborare”.

Ulterior, tânăra s-a adresat în scris Operei Naționale Române Iași, la conducerea căreia revenise Beatrice Rancea, iar după o săptămână Marcovici a demisionat din funcţia de director general adjunct al instituției.

În decembrie 2019, Cosmin Marcovici a fost numit de către premierul Ludovic Orban secretar de stat în Ministerul Culturii.