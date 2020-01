Băsescu: Dacă SUA își pun mintea cu Iranul, îl rad de pe fața pământului în 48 de ore. Americanii au lichidat un șef terorist. Trebuie să ne cerem scuze pentru asta?

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că poziția unor oficiali europeni despre cum Uniunea Europeană ar trebui să medieze conflictul SUA-Iran este o "penibilitate", spunând, la B1TV, că nu este un conflict între două superputeri, deoarece SUA au capacitatea "de a rade Iranul de pe fața pământului în 48 de ore". "SUA au lichidat un șef terorist, unul din marii șefi teroriști ai acestui deceniu (...). Trebuie să ne cerem scuze pentru asta cumva? ".

"Eu azi (n.r. - miercuri) am avut o intervenție (n.r. - în Parlamentul European) exact pe această temă, după ce câțiva antevorbitori, n-am să spun din ce țări erau, se pregăteau să devenim mediatori ai conflictului Iran-SUA sau se pregăteau să înfierăm cu mânie proletară SUA, adică să fim de partea SUA, dar să le-o spunem în față ”cum adică să se confrunte cu Iranul?”. Niște penibilități! Raportat la asta, trebuie să vă spun că am fost primul din 180 de europarlametari care am spus că e inadmisibil ca statele UE să vrea să dobândească calitatea de mediator. Mediator pentru ce? Noi suntem aliați ai SUA!

SUA au lichidat un șef terorist, unul din marii șefi teroriști ai acestui deceniu, omul care organizează loviturile teroriste, care nu sunt acțiuni ale armatei iraniene, în afara teritoriului. Trebuie să ne cerem scuze pentru asta cumva sau să spunem ”SUA au greșit” sau să spunem că România e în pericol? România a fost în pericol cu Iranul până să aibă scut la Deveselu", a declarat Băsescu, miercuri seară, la B1TV.

El mai spune că "dacă dacă SUA își pun mintea cu Iranul, îl rad de pe fața pământului în 48 de ore": "Eu am cerut ca poziția noastră să fie de deplină solidaritate cu SUA, să lăsăm problema medierii că despre ce poveste cu medierea? Parcă zilele astea toți am luat-o razna! Vorbim despre medierea între două superputeri cumva? Una SUA, alta Iran? Păi hai să venim la realitate! Dacă SUA își pun mintea cu Iranul, îl rad de pe fața pământului în 48 de ore”.

Despre solicitarea președintelui american Donald Trump ca NATO să se implice mai mult în procesul de pace din Orientul Mijlociu, Băsescu crede că va rămâne fără efect pentru că europenii nu sunt pregătiți să iasă din confortul lor.

"E legitimă solicitarea lui Trump, măcar după ce ei curăță terenul de ISIS sau altcineva, noi să ținem terenul curat. Apelul lui Trump va rămâne fără rezultat, pentru că europenii încă nu-s dispuși să iasă din confortul pe care l-au asigurat popoarelor lor, de multe ori pe datorie, că toate statele UE, în afară de Germania, sunt datoare până peste cap. Încă nu suntem pregătiți să ieșim din confortul pe care ni l-am autostabilit. 70 de ani am avut securitatea garantată de americani fără să cheltuim prea mult pe securitate. Se pare că vine ziua în care trebuie s-o facem”, a mai declarat Traian Băsescu la B1 TV.