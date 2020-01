Ludovic Orban: 15 ianuarie - termenul de prezentare a proiectelor de hotărâre pentru reorganizarea ministerelor

„Am luat deja măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Am încetat detaşările din privat, asta înseamnă că sunt zeci de mii de oameni care pleacă din sistemul public şi care nu mai primesc salariul din sectorul public. Încă nu am reuşit impunerea, că a fost contestată la Curtea Constituţională, de a nu mai permite cumularea salariului în sectorul public cu pensia. De asemenea, am redus cheltuielile cu demnitarii, veţi vedea în organigrame că vor exista reduceri atât la nivelul funcţiilor de demnitate, cât şi la nivelul funcţiilor de conducere, dar şi la nivelul personalului de execuţie. 15 ianuarie este termenul de prezentare a proiectelor de hotărâre pentru reorganizare, evident că ele urmează să mai fie analizate, pentru că, în primul rând, trebuie să primească acordul meu, să fiu eu convins că a fost eficientizată suficient de bine activitatea fiecărui minister”, a spus Orban într-o conferinţă de presă, la Reprezentanţa permanentă a României pe lângă UE.El a adăugat că nu se ştie deocamdată care va fi numărul de angajaţi disponibilizaţi din sectorul public în urma acestor reorganizări.„Vom şti acest număr după finalizarea procesului de restructurare, care nu înseamnă numai noile hotărâri de guvern de organizare ale ministerelor, ci şi restructurarea celorlalte structuri ale administraţiei centrale de tip agenţie, autoritate, oficiu, birou sau cum s-or numi ele”, a afirmat Ludovic Orban.