Beuran, despre al doilea pacient care ar fi ars la Floreasca: Arsura nu o avem menționată niciunde

„Nu am încă toate datele. Domnul Brașoveanu (cel de-al doilea pacient care ar fi ars, n.r.) a venit petru o formațiune tumorală de torace pe partea stângă care s-a dovedit un lipom voluminos care a fost scos, drenat. Are și e o patologie anexă stării lui generale. Arsura noi nu o avem menționată niciunde, pentru că el a stat în spital de pe 25 martie până pe 30 martie. În intervalul acesta de 5 zile, nu cred că pleca nimeni ars. Nu ne este clar, trebuie să vorbim care este impactul lui cu arsura”, a declarat medicul Mircea Beuran la Antena3, potrivit Mediafax.Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu și fac cercetări penale în cazul celui de-al doilea pacient care ar fi fost ars în sala de operație de la Spitalul Floreasca.„La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 București a fost înregistrat un alt dosar penal având ca obiect sesizarea din oficiu având ca obiect sesizarea din oficiu privind faptul că în cadrul spitalului Clinic de Urgență București un pacient care a fost operat în luna martie 2019 în sala de operații pentru bolnavi cronici a suferit arsuri în timpul intervenției chirurgicale”, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1.Procurorii de la această unitate de parchet fac cercetări și în cazul femeii de 66 de ani care a ars pe masa de operație și apoi a murit.În paralel, marți și miercuri mai mulți membri ai echipei medicale care a intrat în sala de operație la Spitalul Floreasca, în timpul intervenției în care femeia a suferit arsuri pe 40% din corp au fost audiați la Poliția Capitalei.În plus, și Ministerul Sănătății verifică dacă un al doilea pacient a ars în blocul operator de la Floreasca și circumstanțele în care a avut loc incidentul.