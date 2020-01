Ministrul Apărării: E important să liniștim opinia publică. Scutul de la Deveselu poate asigura apărarea

„Relevanța acestei facilități (Scutul de la baza Deveselu, n.r.) iată că este cât se poate de evident. Decizia care s-a luat în urmă cu mai mulți ani astăzi produce efecte și ne dă încredere să participarea României la dezvoltarea acestei componente a sistemului este importantă și a fost o decizie bazată pe o viziune care urma să aibă efecte în timp”, a declarat ministrul Apărării la Antena3.Potrivit lui Nicolae Ciucă, Scutul de la Deveselu are destinație pur defensivă, iar baza este una românească în care funcționează sistemul de apărare al Alianței Nord-Atlantice.„Facilitatea de sprijin și tot ce este în interiorul bazei aparține armatei române, dar tot ce înseamnă elementul specific de luptă aparține armatei americane. (...) Faptul că România găzduiește acest sistem, este de la sine înțeles că nu are o relevanță doar pentru această regiune, ci este destinat pentru întreg spațiul aliat și are elementele de sprijin Turcia, Spania. Este, de asemenea, încă un proiect în dezvoltare în Polonia”, a mai spus Ciucă. În condițiile în care amenințarea încă există, scutul poate asigura apărarea anti-rachetă a întregului spațiu aliat pe raza de acțiune care i se cuvine, pentru segmentul specific.„Cred că este important să liniștim opinia publică pentru că tot ce s-a întâmplat azi noapte este o acțiune care s-a întâmplat într-un anumit context și ca răspuns specific pentru o anumită acțiune. Nu vreau să diminuez ceea ce s-a întâmplat, nu vreau să nu recunoaștem că este o situație complicată și ea poate să degenereze. Dar din cele intâmplate după executarea atacului cu rachete în noaptea trecută, pare că situația oarecum capătă un anumit trend de a se continua discuțiile și găsi o soluție diplomatică. În ceea ce privește amenințarea, sigur că există (...), dar tocmai acest lucru trebuie să-l menționăm, că în acest moment pentru un anumit segment - nu trebuie să supralicităm tot ce trebuie să facă această structură (scutul de la Deveselu, n.r.) - poate să asigure apărarea anti-rachetă a întregului spațiu aliat pe raza de acțiune care i se cuvine”, mai explică ministrul Apărării.Nicolae Ciucă a mai comentat și mesajul lui Donald Trump de miercuri:„Una dintre concluziile desprinse a fost și aceasta ca NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu. Este o cerere pe care probabil o va formula către comitetul militar NATO sau chiar către consiliul Nord-Atlantic și atunci se va declanșa un proces de analiză la nivelul comitetului militar care va fi inaintată, duă aceea, la Consiliul Nord-Atlantic și de aici baza analizelor și opțiunilor care vor fi identificate se va lua o decizie. Nu aș vrea să mă angajez în a da un răspuns acum, pentru că ar fi pur și simplu speculativ. (...) Sunt convins că cei care au în atribuții analiza acestor ipoteze și scenariile posibile vor găsi soluții pentru o astfel de solicitare”. În momentul de față, pericolul cel mai mare este pentru militarii români și cetățenii români care se află în zona Orientului Mijlociu, atrage atenția ministrul.„Pentru militarii români (...) au fost luate măsurile necesare pentru relocare și au fost oprite pentru moment misiunile și împreună cu partenerii și ceilalți membri ai contingentelor participante s-au pus în aplicare planurile specifice. (...) Se analizează și se continuă monitorizarea situației, astfel încât la nivel instituțional să putem fi în măsură să luaăm măsurile care se impun. Vă pot garanta că toate instituțiile care au responsabilitati în acest segment sunt la datorie”, mai punctează sursa citată.Bază militară din Irak, care găzduiește trupe americane și ale coaliției antiteroriste, a fost ținta unui atac cu rachete în cursul nopții de marți spre miercuri, potrivit unor surse, citate de postul BBC News. Preşedintele SUA Donald Trump a precizat, miercuri, că va cere Alianţei Nord-Atlantice să se implice mai mult în procesul de pace din Orientul Mijlociu.Statele Unite vor impune imediat sancţiuni suplimentare asupra regimului iranian”, a continuat Donald Trump, precizând că Washingtonul analizează modalităţi de a riposta la atacurile iraniene cu rachete asupra bazelor din Irak.