Rovana Plumb a anunțat că dorește un nou mandat de președinte al PSD Dâmbovița

Alegeri în cadrul organizaţiei vor avea loc la Conferinţa Extraordinară Judeţeană din data de 19 ianuarie.„Am avut prima şedinţă a Biroului Politic Judeţean a PSD Dâmboviţa pe anul 2020, ocazie cu care am luat câteva decizii: am decis ca pe 19 ianuarie, la ora 11,00, să avem conferinţă extraordinară de alegeri. Asta înseamnă alegeri pentru întreaga conducere, preşedinte, preşedinte executiv, secretar executiv, precum şi vicepreşedinţi, care vor fi 17 la număr (...). Doresc să îmi anunţ candidatura pentru poziţia de preşedinte al PSD Dâmboviţa. Cred că este nevoie de continuitate, în perspectiva obiectivului major, acela de a câştiga cele două tururi de alegeri: locale şi parlamentare”, a declarat Rovana Plumb, preşedinte interimar al PSD Dâmboviţa.Anunţul vine după ce în PSD Dâmboviţa au fost voci care au cerut demisia Rovanei Plumb de la conducerea organizaţiei, primarul social-democrat al oraşului Pucioasa, Constantin Ana, adresând în noiembrie anul trecut o scrisoare deschisă pe acest subiect.„Nu vă ascund că îmi depun această candidatură inclusiv la solicitările multora dintre colegii şi colegele din organizaţie. Am hotărât să continuăm împreună lucrurile pe care le-am început şi pe care vrem să le ducem până la capăt, lucruri bune pentru judeţul nostru. În ultima perioadă au apărut mai multe scrisori în spaţiul public, unele semnate, altele nu, despre PSD Dâmboviţa. Aştept cu interes ca cei care au fost atât de vocali în ultima vreme să se înscrie în cursa internă, să candideze”, a mai spus Rovana Plumb.La conferinţa extraordinară a PSD Dâmboviţa este aşteptată şi participarea preşedintelui interimar al partidului, Marcel Ciolacu.