Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spune că, din primele verificări, nu au fost identificați cetățeni români pe lista pasagerilor avionului ucrainean prăbușit în Iran, care avea la bord 176 de persoane.

"Am urmărit cu atenție evoluțiile legate de prăbușirea avionului companiei ucrainene care a avut loc lângă Teheran. Am obținut lista de pasageri și putem confirma că din datele pe care le avem până în prezent nu există cetățeni români printre victimele acestui incident nefericit. Am exprimat condoleante pentru familiile victimelor acestui eveniment tragic", a declarat, miercuri, la Bruxelles, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.