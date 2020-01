Nicușor Dan îi răspunde lui Vlad Voiculescu, care i-a cerut un acord scris privind un candidat unic USR-PLUS : Sunt un om de onoare, nu e nevoie să semnez

Bătălia pentru Primăria Capitalei

Nicușor Dan, candidatul independent susținut de USR București pentru Primăria Capitalei, îi răspunde contracandidatului său Vlad Voiculescu, care i-a cerut un angajament scris prin care să renunțe la candidatură dacă nu este desemnat candidat al Alianței USR-PLUS. Nicușor Dan a spus că nu este nevoie să semneze un acord scris pentru susținerea unui candidat comun cu PLUS deoarece este "om de onoare". De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că există o singură situație în care va renunța la candidatură - cea în care opoziția va avea un candidat unic.

"Pe această chestiune cred că am dovedit în toată activitatea mea publică faptul că sunt un om de onoare și că ceea ce spun, și fac. Nu cred că trebuie angajamente scrise. Pe chestiunea asta am spus încă de acum un an că în ipoteza foarte probabilă în care vom avea alegeri într-un singur tur, opoziția trebuie să aibă un candidat unic, că trebuie să existe niște metode acceptate de toată lumea prin care acest candidat unic să fie desemnat. În ipoteza în care opoziția va avea un candidat unic și nu voi fi eu acela, nu o să candidez", a răspuns Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă va renunța la candidatura la Primăria Capitalei în situația în care PNL va avea propriul candidat, Nicușor Dan a spus că există o singură situație în care va renunța la candidatură - cea în care opoziția va avea un candidat unic.

De asemenea, întrebat dacă a știut despre sondajul PLUS privind candidații la Primăria Capitalei prezentat marți de Vlad Voiculescu, Nicușor Dan a răspuns: "Nu am stiut de acest sondaj, l-am văzut și eu, ca și dumneavoastră. Fiecare are dreptul să comunice cum dorește".

Data limită până la care trebuie desemnat candidatul comun al Alianței USR-PLUS pentru Primăria Capitalei este 15 martie.