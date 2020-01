"Revelion de poveste" la Biblioteca Națională - Ministrul Culturii: Controlul începe astăzi. Am informații că au mai avut loc și alte "evenimente nocturne"

Corpul de control al Ministerului Culturii va începe luni controlul la Biblioteca Naţională, urmând ca perioada de verificare să fie extinsă de la 16 decembrie 2019 până la 1 ianuarie 2020, iar raportul să fie încheiat în jurul datei de 15 ianuarie, a declarat, luni, ministrul Bogdan Gheorghiu. El spune că are informații că au mai avut loc "evenimente nocturne" la Bibliotecă şi în a doua parte a lunii decembrie. Verificările vizează organizarea petrecerii de Revelion, cu un spectacol susținut de Delia, la Biblioteca Națională. Scandalul a izbucnit după ce deputatul USR Iulian Bulai a postat pe Facebook imagini cu mizeria rămasă în Sala Atrium după petrecerea de Anul Nou.





"Astăzi va demara procedura de control, ordinul de ministru este elaborat deja, urmează să-l semnez (...). Pentru că are mai multe componente, am luat decizia de a extinde perioada de control, de la 16 decembrie până la 1 ianuarie, pentru că am avut informaţii că au mai avut loc evenimente nocturne şi în a doua parte a lunii decembrie şi, de aceea, vreau să verific aceste informaţii. (...) Mi-au promis (Corpul de control - n.r.) că vor acţiona cu mai multă celeritate, astfel încât, după data de 15 ianuarie, aşa cum am promis, să pot face public raportul acestui control", a declarat, luni, la Parlament, ministrul Culturii, citat de Agerpres.





El a adăugat că este interesat dacă s-a respectat regulamentul de ordine interioară.





"Imaginile sunt deja publice, sunt foarte uşor de văzut de oricine. Sigur că şi acesta este un subiect de analiză. Mă interesează, în primul rând, dacă s-a respectat regulamentul de ordine interioară. Practic, aceste evenimente au loc în baza unui ordin de ministru dat de predecesorul meu. Acest ordin de ministru are rolul de a ajuta institutele să facă venituri proprii, dar, sigur, sunt anumite condiţii care trebuie respectate - evenimentele trebuie să fie cu tentă culturală şi noi trebuie să verificăm dacă s-au respectat aceste condiţii, pentru că trebuie să păstrăm ideea de instituţie culturală în tot ceea ce înseamnă instituţie subordonată Ministerului Culturii", a explicat Gheorghiu.





Potrivit ministrului, acest control va avea două componente - una va fi deplasarea în teren şi constatarea la faţa locului a mai multor lucruri, unele iniţiate de Corpul de control. Corpul de control va fi format din patru persoane cu pregătire şi juridică şi economico-financiară. Cea de-a doua componentă a controlului va fi legată de verificarea documentaţiei.





Ministrul Culturii a menţionat că scopul acestui control nu este acela de a interzice manifestările la bibliotecă, ci ca acestea "să se încadreze în parametrii evenimentelor culturale".





Cât despre eventuale sancţiuni, Gheorghiu a spus că o decizie în acest sens va fi luată numai "în cunoştinţă de cauză".





"Da, eu aştept raportul Corpului de control şi, în funcţie de acest raport, se vor lua deciziile de rigoare. (...) Ceea ce am văzut noi poate fi o fază contextuală, de aceea vreau să am o imagine rotundă, de aceea am extins controlul pe o perioadă mai mare pentru a avea o imagine de ansamblu, iar în momentul în care acest raport, pe care l-am cerut amănunţit, va fi gata, abia atunci pot lua o decizie în cunoştinţă de cauză. În funcţie de gravitatea eventualelor încălcări, atunci se poate lua o decizie. Poate raportul ne va arăta că aceste încălcări au fost de o mai mare sau o mai mică gravitate şi atunci decizia va fi în funcţie de ceea ce ne va spune raportul final", a încheiat ministrul Culturii.

Sala Atrium a Bibliotecii Naţionale a fost "locaţia autentică” pentru "un Revelion de poveste“, a comentat ironic deputatul USR Iulian Bulai, care vineri a postat pe Facebook imagini cu mizeria rămasă după petrecerea de Anul Nou. "În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc că BNR se ocupă de chermeze", spunea deputatul USR. Iulian Bulai a postat și imagini în care se poate vedea cum arăta în 1 ianuarie, după petrecerea de Revelion, sala Atrium a Bibliotecii Naționale.

Evenimentul ”Revelion în Bibliotecă” era încă activ pe Facebook, vineri: ”Cauți un loc inedit unde să îți petreci noaptea dintre ani? La fel și noi, tocmai de aceea am ajuns în cea mai autentică locație din București, în Biblioteca Națională”.





Organizatorii promiteau un Revelion ”cu ritm, cu dans, cu emoții, ”condimentat” de Delia, Damian&Brother și DJ Yanis. Prețul biletelor: 490 lei pentru open bar & open food și 590 de lei - VIP / open bar & open food & loc la masă.





Directorul Bibliotecii Naționale a mai spus că a privit spectacolul Deliei ca pe un "eveniment artistic" și că este o "întâmplare că a avut loc în noaptea dintre ani”. Carmen Mihaiu a mai susținut că evenimentul a fost organizat în baza unui contract, în afara programului de funcționare a bibliotecii și că tot mobilierul a fost adus de către organizatori.